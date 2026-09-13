Manchester City forveti Norveçli Erling Haaland, kent derbisinde Manchester United filelerine gönderdiği golün incelenme anına dair heyecan verici perde arkasını gözler önüne serdi. Norveçli forvet, takımına değerli bir galibiyet kazandıran golünün geçerli sayılmasından emin olana kadar tedirginlik dolu anlar yaşadı.

Maçın ardından "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Golün neden incelendiğini başta anlamadım. Belki oyunculardan biri topa dokunmuş ve topun yönünü değiştirmiştir diye düşündüm." Ancak hakem Michael Oliver'ın kendisini ofsayt konumunda sandığını düşündüğünde "biraz aşağılanmış" hissettiğini de dile getirdi.

Norveçli forvet, ardından golün geçerli olduğuna dair kendisini rahatlatan işareti aldığını da ekledi ve şöyle açıkladı: "Teknik direktöre baktım ve bana başparmağıyla yukarıyı işaret etti. O an golün geçerli olduğunu anladım, bu yüzden gidip kutlama yapmaya hazırlandım."

Haaland'ın golü, İngiltere Ligi'nin dördüncü haftasında Manchester City'nin kent derbisinde Manchester United'ı 1-0 yenmesini sağladı. Takım, maçın bir bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kalmasına rağmen üstünlüğünü korumayı başardı.

Haaland, Old Trafford stadında bu koşullarda alınan galibiyetin farklı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Futbol maçlarını kazanmak her zaman harikadır ve bunu asla garanti bir şey olarak görmüyorum, ama özellikle Old Trafford'da 10 kişi kalarak kazanmak zor bir görev. Harika bir his."

City forveti, sayısal eksikliğin takımı oyun tarzını değiştirmeye zorladığına dikkat çekerek şöyle açıkladı: "Planı biraz değiştirmemiz gerekti, ama Enzo Maresca bize farklı güçlü yönlerimize göre oynamamıza ve kontra ataklara daha fazla dayanmamıza imkân tanıyan bir plan hazırladı."

Maçtaki kişisel rolüne dair ise Haaland, görevinin doğru anı beklemek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Şahsen benim için sadece orada bulunmam, bir fırsat beklemem gerekiyordu ve bir fırsat yakalarsam onu değerlendirmeye hazır olmalıyım."

Haaland yalnızca hücum yönünden bahsetmekle kalmadı, takım arkadaşlarının gösterdiği mücadeleci ruhu da övdü ve 10 kişi oynanan bir maçta takımın mücadele edebilecek oyunculara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: "Takımda savaşçılara da ihtiyacımız vardı ve bizde bunlardan çok var. Orta sahamıza bakın, bu onların yapmayı sevdiği bir şey."

Norveçli forvet, takım arkadaşlarının ortaya koyduğu performanstan duyduğu büyük gururu dile getirerek, sayısal eksikliğe rağmen takımın gücünü kaybetmediğini vurguladı: "Herkesle çok çok gurur duyuyorum, 10 kişi oynarken bile hâlâ iyi bir takımız ve bunu bugün gösterdik. Sanırım 10 kişiyle bile daha keskin hale geldik."

Bu galibiyetle Manchester City, tüm puanlarını toplayarak puanını 12'ye yükseltti ve lider Arsenal ile eşitlendi; ancak bir gol farkıyla ikinci sırada yer alıyor. Manchester United ise 4 puanda kalarak on üçüncü sırada bulunuyor.