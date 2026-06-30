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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Haaland: Brezilya karşısında şansımız çok az

Fildişi Sahili - Norveç
Fildişi Sahili
Norveç
Dünya Kupası
Brezilya - Norveç
Brezilya
E. Haaland
Côte d’Ivoire
Norveç
ABD
Brezilya

City’nin forveti şöyle belirtti: “Norveç’te şu anda herkes kutlama yapıyor”

Manchester City’nin Norveçli forveti Erling Haaland, Fildişi Sahili engelini aştıktan sonra, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselme şansının çok düşük olduğunu düşünüyor.

Haaland, Salı akşamı oynanan 32'lü tur maçında Fildişi Sahili'ne karşı (2-1) son dakikalarda galibiyet golünü atarak Norveç milli takımını Dünya Kupası'nda son 16'ya taşıdı.

Norveç milli takımı, önümüzdeki Pazar akşamı ABD’nin New Jersey kentindeki stadyumda Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Maç sonrası basına yaptığı açıklamada Haaland, “Şansımız çok az. Son 16 turunda Brezilya ile karşılaşmak, aşmamız gereken bir zorluk. Norveç’te şu anda herkes kutlama yapıyor” dedi.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, "Takımımız ile tüm ülke arasında milli takım etrafında oluşan bu dayanışma, daha iyi bir performans sergilememize yardımcı oluyor" diye ekledi.

Dünya Kupası
Brezilya crest
Brezilya
BRA
Norveç crest
Norveç
NOR

Haland sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi 16'ya kalma turuna yöneliyoruz; burada mükemmel bir takımla karşılaşacağız ve işimiz kolay olmayacak. Bu aşamayı geçmek zor olacak. Başarabilecek miyiz, bilmiyorum. İyi hazırlandık ve hâlâ tam hazır durumdayız."

Haland, 2026 Dünya Kupası’nın en parlayan yıldızlarından biri olarak öne çıkıyor. Katıldığı 3 maçta 5 gol attı; ancak grup aşamasının son maçında Fransa ile oynanan karşılaşmada forma giymedi.

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