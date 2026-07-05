Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), önümüzdeki Salı günü 2026 Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Mısır-Arjantin ve İsviçre-Kolombiya maçlarının hakemlerini açıkladı.

Mısır, 1-1 berabere kaldığı maçın ardından penaltı atışlarında Avustralya'yı eleyerek çeyrek finale yükselirken, Arjantin ise uzatmaların ardından Kap Verde'yi 3-2 yenerek zorlu bir galibiyetle çeyrek finale adını yazdırdı.

FIFA, Mısır-Arjantin maçının, saha hakemi François Litxer başkanlığında, yardımcı hakemler Cyril Monier ve Mehdi Rahmouni’den oluşan Fransız hakem ekibi tarafından yönetileceğini açıkladı.

Dördüncü hakem ise Norveçli Espen Eskas olacak; yedek yardımcı hakem olarak da vatandaşı Isaac Bashievkin görev alacak.

François Litxer’in Avrupa kıtasının önde gelen hakemlerinden biri olduğu ve 2024 yılında basında manşetlere taşındığı belirtilmelidir.

Tuhaf bir olayda, Norveçli yıldız Erling Haaland, 3-3 berabere biten Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile Real Madrid arasında oynanan maç sırasında Fransız hakem tarafından tokatlanmıştı; bu kaza eseri gerçekleşen bir olaydı ve hakem bunun için özür dilemişti.

Olay, hakem ile Real Madrid'in İspanyol bek oyuncusu Dani Carvajal arasında yaşanan hararetli bir tartışma sırasında meydana geldi. François, elini uzatırken istemeden Haaland'a tokat attı; bu durum Norveçli forvetin öfkesini çekti, ancak hakem daha sonra ondan özür diledi.

İsviçre ile Kolombiya arasındaki maçı ise Ivan Barton liderliğindeki Salvadorlu hakem ekibi yönetecek; yardımcı hakemler ise David Moran ve Antonio Pobero olacak.

Dördüncü hakemlik görevini Meksikalı Katia García üstlenecek; yedek yardımcı hakem ise aynı ülkeden Sandra Ramírez olacak.







