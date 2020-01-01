Hertha Berlin - Dortmund

Haaland 4 gol attı, Moukoko Nuri'nin rekorunu kırdı

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Dortmund
Erling Haaland'ın dört gol attığı maçta Dortmund, Herta'yı 5-2 yenerken 16 yaşındaki Moukoko Bundesliga tarihine geçti.

Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund, Hertha Berlin'in konuğu oldu. 

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Cunha'nın 33. dakikada attığı golle Hertha Berlin önde kapattı.

Erling Haaland'ın şovuna sahne olan ikinci yarının 47. 49. ve 62, dakikalarında Norveçli golcü fileleri sarsmayı başardı. 70. dakikada Guerreiro, skoru 4-1'e taşımayı başardı.

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    76. dakikada Hertha Berlin Cunha'nın penaltısıyla ikinci golünü bulsa da bu golün santrasında Haaland hızlı gelişen atakla kendisinin dördüncü golünü attı ve maçın skorunu tayin etti: 5-2.

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    Haaland, 85. dakikada yerini Youssoufa Moukoko'ya bırakırken bir rekor da bu oyuncu değişikliği ile kırıldı. 16 yıl 1 günlük Moukoko, Bundesliga tarihinde oynayan en genç oyuncu ünvanını Nuri Şahin'in elinden almayı başardı.

    Dortmund bu galibiyetle puanını 18'e çıkardı ve Bayern Münih'in 1 puan geriden takibini sürdürdü.

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