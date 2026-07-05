Haaland, 2026 Dünya Kupası'nda Mbappé ve Messi'ye savaş açtı

2026 Dünya Kupası'nın gol kralı unvanı için verilen mücadele artık sadece Fransız Kylian Mbappé ve Arjantinli Lionel Messi arasında kalmadı; Norveçli Erling Haaland, yıldızlık yarışında kendini güçlü bir şekilde ortaya koydu, Olağanüstü bir gece geçiren Haaland, milli takımını Brezilya'yı elemeye taşıyarak Altın Ayakkabı yarışını alevlendirdi ve turnuvanın tarihine yeni bir sayfa yazdı.

Erling Haaland, Pazar akşamı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda iki takımın karşılaştığı maçta Norveç milli takımını Brezilya karşısında 2-1'lik değerli bir galibiyete taşıdı.

Maçta Norveçli yıldızın dikkat çekici performansı göze çarptı. 80. dakikada sol kanattan gelen mükemmel bir ortaya yükselen Haaland, güçlü bir kafa vuruşuyla topu kaleci Alisson Becker’in kalesinin sol köşesine gönderdi.

Norveçli forvet bu golle yetinmedi; 89. dakikada penaltı alanı dışından attığı füze gibi bir şutla, topu Alisson’un soluna göndererek ülkesinin üstünlüğünü pekiştirdi ve maçtaki ikinci golünü, Norveç milli takımının da ikinci golünü kaydetti.

İstatistikler konusunda uzmanlaşmış “Opta” ağına göre, Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç farklı oyuncu, tek bir turnuvada yedi veya daha fazla gol attı. Bu oyuncular: Kylian Mbappé (7 gol), Lionel Messi (7 gol) ve Erling Haaland (7 gol).

Ağ, Haaland'ın 1970 Dünya Kupası'nda ilk dört maçında sekiz gol atan Alman efsane Gerd Müller'den bu yana, Dünya Kupası'ndaki ilk dört maçında yedi gol atan ilk oyuncu olduğunu da ekledi.

Bu galibiyetle Norveç milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmeyi garantiledi. Takım, Pazartesi sabahı ilerleyen saatlerde oynanacak İngiltere-Meksika maçının galibini bekleyerek, eşi benzeri görülmemiş tarihi bir başarıya imza atma hayalini sürdürecek.