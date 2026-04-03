Gyrano Kerk, Royal Antwerp tarafından kadrodan derhal çıkarıldı

De Telegraaf'ın haberine göre, Royal Antwerp, Gyrano Kerk'i kadrodan derhal çıkardı. Bunun nedeni, oyuncunun Surinamlı olması.

Pasaport skandalı artık Belçika'ya da sıçradı. Üç hafta önce, De Derde Helft adlı podcast'te, Go Ahead Eagles'ın savunma oyuncusu Dean James'in Go Ahead ile NAC (6-0) arasındaki maçta oynamaya hiç hak kazanmadığı aniden ortaya çıktı.

Sol bek, Endonezya milli takımında da forma giydiği için Endonezya pasaportuna sahip. Bu vatandaşlığı aldığında Hollanda pasaportu geçersiz hale geldi ve oynamak için çalışma izni alması gerekiyordu. Ancak bu izni yoktu.

Bunun üzerine olaylar zinciri başladı. KNVB geçen hafta tüm kulüplere, sadece "kesinlikle oynama hakkı olan" oyuncuları sahaya sürmelerini istedi. Bu nedenle bu hafta sonu birçok oyuncu sahaya çıkamayacak.

Antwerp de tedbiren Kerk'i kadro dışında tutuyor. "Durum belirsiz ve her şey netleşene kadar risk almak istemiyoruz. Gyrano'nun durumunu araştırıyoruz."

Kerk, Surinam milli takımında oynuyor ve bu nedenle artık Hollanda pasaportuna sahip olmayabilir, bu da Belçika'da oynamak için çalışma iznine ihtiyaç duyması anlamına geliyor.

FC Utrecht'in eski forveti, bu sezon The Great Old formasıyla 22 maça çıktı. Bu maçlarda altı gol attı ve beş asist yaptı.



