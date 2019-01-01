Guti, Shinji Kagawa'yı ikna etti

İspanyollar, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa'nın La Liga'da oynamak istediğini öne sürdü.

Devre arasında Beşiktaş'a gelerek gösterdiği performansla taraftarın ve izleyenler takdirini toplayan Shinji Kagawa, kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor.

İspanya'da yayın yapan Cadena SER isimli radyo kanalı, Japon futbolcunun Beşiktaş'taki görevini yerine getirdiğini ve 'de forma giymek istemediğini öne sürdü.

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Guti, Kagawa'yla görüşerek oyuncuyu 'da oynamaya ikna etti.

Japon futbolcunun da menajeri Arturo Canales'ten kendisine La Liga'da kulüp bulmasını istediği ifade edildi.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 14 maçta forma giydi, 4 gol attı, 2 asist yaptı.