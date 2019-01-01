Guti: Beşiktaş'ta zor günler geçiriyoruz ama mutluyum

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Guti, kariyer hedefleri ve Beşiktaş'taki günleri hakkında konuştu.

Guti futbolu bırakmasının ardından akademisinde yıllarca genç takım antrenörlüğü yapmış, geçen yaz ise Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilmişti.

Şenol Güneş'in ayrılacağı Beşiktaş'ta yeni sezonun teknik direktör adayları arasında yer alan Guti, 'deki günleri ve kariyer hedefleri hakkında Marca'ya açıklamalarda bulundu.

Guti'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Beşiktaş'ta bu görevi aldığım için mutluyum. Antrenörlük kariyerimi şekillendiriyorum. Bu sezon takımda işler istediğimiz gibi gitmedi ama burada olmaktan mutluyum"

"Zor günler geçirebileceğimizi biliyordum"

"Beşiktaş, Real Madrid'le arasında seviye farkı olsa da, Türkiye'deki tüm şampiyonlukları kazanmayı hedefleyerek sezona başlıyor. Buraya gelmeden önce işlerin yolunda gitmemesi halinde zor bir durum yaşanacağını biliyordum. Burada iyi futbolcular ve kıran kırana rekabet var. Benim için harika bir tecrübe ve Beşiktaş'ta mutluyum"

"Burada 'master' yapıyorum

"Genç takımdan, A Takım'a sıçrama yaptım. Üstelik başka bir ülkeye geldim. Türkiye, İspanya'dan farklı bir ülke. Beni tanımayan bir takıma geldim. Takım ise uzun zamandır beraber. Oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlar açısından pek iyi bir sezon olmuyor. Zor bir yıl oldu ama şikayet etmiyorum çünkü Beşiktaş gibi önemli bir kulüpte yapmak istediğim işi yapıyorum"

"İstanbul'da yaşamak güzel"

"İstanbul'da sessiz sakin bir bölgede yaşıyorum. Antrenman tesisleri evimize yakın. İstanbul görkemli değer bir şehir. Burada yaşamak güzel"

"Real Madrid'in teknik direktörü olmak isterim"

"Elbette bir gün Real Madrid'in teknik direktörü olmak isterim. Bunu elde edebilmek için başarmam gereken işler var. Ancak bundan çekinmiyorum"