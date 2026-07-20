Gürültü, ama sonuç yok… Mbappé’nin olağanüstü sezonu boş bir kupa dolabıyla sona erdi!

Real Madrid ve Fransa Milli Takımı’nın yıldızı Kylian Mbappé, 60 yıldır eşi benzeri görülmemiş tarihi bir başarıya imza attı; ancak bu başarı acı bir tat bıraktı. Mbappé, aynı sezonda 2026 Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve La Liga’da aynı sezon gol kralı unvanını elde etmesine rağmen bu üç turnuvadan hiçbirini kazanamadı. Böylece, 1966’da Portekizli efsane Eusébio’dan sonra tarihte bu tartışmalı bireysel başarıya imza atan ikinci oyuncu oldu.

Mbappé, bu sezon Real Madrid formasıyla 44 maçta 42 gol attı ve 25 golle La Liga gol krallığı listesinin zirvesine oturdu. Ayrıca 15 golle Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncusu oldu; ancak eski Paris Saint-Germain oyuncusu bu iki turnuvadan hiçbirini kazanamadı; ligde ikinci sırada kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elendi.

Milli takımda ise “Les Bleus”un kaptanı, 2026 Dünya Kupası’nı 10 golle turnuvanın gol kralı olarak tamamladı ve Arjantin’in İspanya’ya 1-0 yenildiği final maçında gol atamayan Lionel Messi’yi 2 gol farkla geride bıraktı. Ancak Fransa, yarı finalde İngiltere'ye yenilerek turnuvadan elendi ve Mbappé, bireysel olarak göz alıcı bir performans sergilemesine rağmen eli boş döndü.

Mbappé, Müller’in tarihi rekorunu egale etti

Tek bir turnuvada attığı 10 gol sayesinde Mbappé, 1970 Dünya Kupası’nda aynı sayıda gol atan Alman efsane Gerd Müller’in rekoruna ulaştı ve tarihte bu başarıyı gerçekleştiren ikinci oyuncu oldu. Rekor ise 1958 turnuvasında 13 gol atan Fransız Just Fontaine’in adına kayıtlı.

Bu başarıyla Mbappé, 22 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları listesinin zirvesinde yerini koruyor ve 21 golü bulunan Lionel Messi’yi az bir farkla geride bırakarak, farklı nesillerden iki efsane arasındaki tarihi rekabette üstünlük sağlıyor.

Arka arkaya ikinci kez Dünya Kupası gol kralı

Bu, Mbappé’nin üst üste ikinci kez Dünya Kupası gol kralı unvanını kazandığı yıl oldu. Fransa, finalde Arjantin’e penaltı atışlarında yenilmesine rağmen, Mbappé Katar 2022 turnuvasında 8 golle gol kralı olmuştu. 2018 Dünya Kupası’ndaki ilk katılımında ise 4 gol atmış ve Fransa şampiyon olmuştu; ancak 6 golle Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Harry Kane’in gerisinde kalmıştı.

Eusébio’nun başarısı 60 yıl sonra tekrarlanıyor

Mbappé, aynı yıl içinde Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve ulusal ligde gol kralı unvanını, bu turnuvaların hiçbirini kazanamadan elde eden tarihteki ikinci oyuncu oldu. Ondan önce bu başarıyı, 1966 Dünya Kupası’nda İngiltere’nin kazandığı turnuvada 9 golle gol kralı olan Benfica’nın Portekizli efsanesi Eusébio, Real Madrid’in kazandığı Şampiyonlar Ligi’nde 7 gol ve Sporting Lizbon’un şampiyon olduğu Portekiz Ligi’nde 25 gol atarak gol kralı olmuştu.