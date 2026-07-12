Güney Kore maçının sırrı... Güney Afrikalı oyuncunun ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar

Jaden Adams’ın vefatının duyurulmasından birkaç saat sonra, memleketi Güney Afrika’da bu ani haberle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

2026 Dünya Kupası'nda Pafana Pafana milli takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün Cumartesi sabahı ölü bulundu.

Güney Afrika Spor Bakanı, milli futbolcunun vefat haberini doğrularken, yetkililer bu trajedinin ayrıntılarını belirlemek için soruşturma başlattı.

Birçok Güney Afrika medya kuruluşuna göre, oyuncu iki hafta önce büyükannesinin vefatının ardından son derece zor bir dönemden geçiyordu ve “Foot Mercato” ağının aktardığına göre şiddetli bir depresyon yaşıyordu.

Güney Afrika basını intihar olasılığını öne sürse de, soruşturmacılar henüz resmi bir açıklama yapmadı.

2026 Dünya Kupası'nda, Jaiden Adams Güney Afrika milli takımının grup aşamasındaki üç maçın hepsinde forma giydi, ancak Kanada'ya 1-0 yenildikleri son 32 turu maçında yedek kulübesinde kaldı.

Herkesin dikkatini çeken önemli bir ayrıntı vardı: Grup aşamasının son maçında Güney Kore'yi yendikten sonra, takım arkadaşları tur atlamayı kutlarken, Adams tek başına, sessizce yedek kulübesinde oturuyordu.