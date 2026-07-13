Güney Afrikalı yıldızın babası: Otopsi sonuçlarını bekliyoruz

Polis, hafta sonu Cape Town’daki bir mülkte cesedi bulunan Güney Afrika milli takım oyuncusu Jaden Adams’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

25 yaşındaki Adams, Güney Afrika milli takımını tarihinde ilk kez Dünya Kupası eleme turlarına taşımasına katkıda bulunmasından sadece iki hafta sonra hayatını kaybetti.

Yetkililer, ölüm nedenini henüz açıklamadı.

Polis, "Associated Press" ajansına gönderdiği açıklamada, "Cumartesi günü, 25 yaşındaki bir erkeğin cesedinin bulunmasının ardından Cape Town Merkez Polisi bir soruşturma tutanağı düzenledi" dedi.

Polis, “Olayla ilgili koşullar halen soruşturuluyor” diye ekledi.

Polis, cesedin Cumartesi günü saat 11 civarında Cape Town'daki Shoeche Klov mahallesindeki bir mülkte bulunduğunu açıkladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Oyuncunun babası Juanito Adams, dün Pazar günü Güney Afrika’nın “eNCA” kanalına yaptığı açıklamada, ailenin hala otopsi sonuçlarını beklediğini ve şu ana kadar cenazeyle ilgili herhangi bir düzenleme yapmadığını doğruladı.

Juanito Adams, “Hepinizin bildiği gibi, bu ani bir vefat oldu. Aile, olanları sindirmeye çalışıyor” dedi.

Adams sözlerine şöyle devam etti: “İlerlemek kolay olmayacak. İnsanlar zamanla her şeyin daha kolay olacağını söylüyor, ama öyle olmayacak; sadece bununla nasıl yaşayacağımızı öğreneceğiz.”

Adams, Güney Afrika milli takımının Dünya Kupası'ndaki en iyi performansını sergilediği grup aşamasındaki üç maçın hepsinde forma giydi, ancak 28 Haziran'da 32'li turda Kanada'ya 1-0 yenildikleri maçta forma giymedi.

Cumartesi günü Dünya Kupası çeyrek finallerinde oynanan İngiltere-Norveç ve Arjantin-İsviçre maçlarında, Adams’ın anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ona saygı gösterildi.