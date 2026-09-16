Marcel Sabitzer, 32 yaşında ve profesyonel futbolda 600’ün üzerinde resmi maçla kolay kolay soğukkanlılığını yitirmeyecek kadar tecrübeli bir isim. 2023’ten bu yana Borussia Dortmund forması giyen orta saha oyuncusu, daha önce de farklı türden söylenti ve spekülasyonların sık sık odağında olmuştu.

Bu açıdan bakıldığında geride kalan transfer yazı Sabitzer için özel bir dönem sayılmazdı. Yine de özellikle transfer döneminin sonuna doğru Avusturyalı oyuncunun etrafındaki sesler giderek yükseldi.

Bunun bir nedeni sportif açıdan içinden geçtiği durumdu. Sabitzer, BVB’de geçirdiği üç sezonda sürekli bir iniş çıkış yaşadı. Performansı çok sık beklentilerin altında kaldı, zaman zaman yakaladığı parlak dönemleri ise çok nadiren uzatabildi. Sonuç olarak Sabitzer, 117 resmi maçta görev yapmasına rağmen bu süreçte uzun vadede tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmasını sağlayacak istikrarı gösteremedi.

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Marcel Sabitzer’in BVB ile sözleşmesi ne zaman sona eriyor?

Geçen sezonu bu şekilde tamamladı, ancak bunda en büyük etken Felix Nmecha’nın sakatlığı nedeniyle yokluğu oldu. Sabitzer geçen sezon 26 kez ilk 11’de sahaya çıktı, beş gol katkısıyla da düşük bir üretkenlik ortaya koydu. Merkez ya da ön libero pozisyonundaki perspektifi sınırlıydı. Teknik direktör Niko Kovac, Nmecha’nın yanı sıra giderek daha sık Jobe Bellingham’a da şans verdi.

Sabitzer’in sözleşmesi Haziran 2027 sonunda biteceği ve BVB de onun oynadığı bölgeye Joey Veerman gibi bir ilk 11 oyuncusu transfer ettiği için doğal olarak dedikodu kazanının içine girdi. Nitekim ağustos ortasında, Sabitzer takımın bir buluşmasında "yıldırım bir ayrılık" yapıp takım arkadaşlarının son gelenleri olay yerine ulaşmadan yeniden oradan ayrılınca spekülasyonlar iyice arttı.

Artık iki haftadır net olan şu: Sabitzer en azından devre arasına kadar Borussia’da kalacak. Menajeri Roger Wittmann’ın Sky’a transferin son gününde açıkladığı üzere, çünkü Dortmund’da "mutlu". Wittmann, Sabitzer’in mevcut kulübünde "yüksek seviyede" oynayabildiğini de söyledi.

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Marcel Sabitzer’e yazın "on farklı teklif" geldi

Dolayısıyla menajerine göre Sabitzer’e gelen "on farklı teklif" açısından durum bu kadar net olmayabilir. 102 kez milli olmuş oyuncu için piyasa koşullarına uygun bir teklif gelseydi, BVB buna büyük ihtimalle hayır demezdi. Böyle bir teklif gelmediği için Sabitzer şimdi Dortmund’daki vedaya hazırlanıyor. Wittmann’ın anlamlı biçimde söylediği gibi, "gelecek yıl" oyuncusu tüm seçenekleri değerlendirebilir.

Bu seçenekler arasında Borussia olmayacak. Kulüp, Sabitzer’le sözleşme uzatmayı planlamıyor. Bunun da iyi bir nedeni var: Sadece sportif açıdan beklentileri yeterince karşılayamadı değil, aynı zamanda çok da yüksek bir maaş alıyor. Bir dönem Bayern Münih’e 19 milyon euro ödenerek kadroya katılan Sabitzer’in yıllık maaşının 8 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Veerman, Konstantinos Karetsas ve Giannis Konstantelias gibi yeni transferlerin ise en fazla bunun yarısını kazanması bekleniyor.

Bu nedenle BVB açısından fazlasıyla tanıdık ama aynı zamanda acı verici bir hikâye söz konusu: Ortaya koydukları performansa kıyasla çok fazla para kazanan oyuncular, yüksek maaşlı sözleşmelerinin sonuna kadar kulüpte kalıyor. Nico Schulz, Marius Wolf, Niklas Süle ya da Salih Özcan’da da durum böyleydi. Kim onlara bunu suçlayabilir ki?

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"Şişe": Marcel Sabitzer’in eşi, sataşan kullanıcıyla karşı karşıya geldi

Cevap basit: Tabii ki sosyal medyadaki insanlar! Sabitzer, çok sık sergilediği zayıf performanslar nedeniyle uzun zaman önce BVB çevresindeki birçok kişi tarafından günah keçisi ilan edilmişti. Son olarak durum öyle bir noktaya geldi ki, Sabitzer’in eşi Katja da Instagram’da devreye girdi.

Bir kullanıcı, Wittmann’ın açıklamalarının yer aldığı bir paylaşımın altına "ondan gerçekten kurtulduğumuzu ummuştum, tam bir şişe" diye yazdı. Sabitzer’in eşi, 2014’te TV programı 'Der Bachelor'da birinci olan Katja, buna şu yanıtı verdi: "Hayatta ne başardığını gerçekten çok merak ediyorum?" Kötü niyetli karşılık ise şöyleydi: "Ben Bachelor’a katıldım, ya sen?" Sabitzer’in eşi yeniden cevap verdi: "Of, hepiniz bu kadar mı kötüsünüz? Cevabın senin hakkında her şeyi söylüyor. Benim hayatım hakkında hiçbir şey bilmiyorsun."

Sabitzer’in sorunu, BVB çevresindeki birçok kişi tarafından bir yük olarak görülmesi. O, Dortmund’un önceki yıllardaki anlayışını temsil ediyor; kulüp, bonservis ve maaş için önemli paralar harcadığı, kendini kanıtlamış ama biraz daha yaşlı oyunculardan yeterli karşılığı alamadı. Yeni sportif yönetimin oldukça ferahlatıcı yaklaşımı ve hareketli sportif direktör Ole Book’un son transfer dönemi, Sabitzer ya da Ramy Bensebaini ile Emre Can gibi oyunculardan da çıkılabileceği yönündeki umudu son dönemde artırdı.

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Marcel Sabitzer son dönemde BVB’de hücum kanatlarında oynatıldı

Bunun için sadece bir yıl daha beklemek gerekmesi oldukça muhtemel. Ancak bugüne kadar da Sabitzer’in takıma hiçbir katkı sunamadığını söylemek kesinlikle doğru olmaz.

Kovac, onun tecrübesini, agresif oyun tarzını ve çok yönlülüğünü seviyor. Gerçeğin bir parçası da şu: Sabitzer, BVB’nin son dönemde kadrosunda açık biçimde fazlasıyla bulundurduğu çok yönlü sekiz numaralardan biri. İstikrar sorununun bir nedeni de Sabitzer’in uzun bir süre boyunca neredeyse hiç aynı pozisyonda oynamamış olması.

Bu durum, Dortmund’daki muhtemel son yılı boyunca da devam edecek. Nmecha, Bellingham ve Veerman ile merkez oldukça kalabalık. Sabitzer, geçmiş yıllardaki yüksek yüklenme nedeniyle bundan sonra ara vereceği Avusturya Milli Takımı’nda olduğu gibi iki hücum kanadına ve yarı alanlara kaymak zorunda kalacak. Kovac, ona Bundesliga’da şu ana kadar ilk 11’de bir görev vermedi.

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Marcel Sabitzer büyük ihtimalle artık BVB’de sadece rotasyon oyuncusu olacak

Ancak Sabitzer, Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’e karşı maça ilk 11’de başladı ve yüksek tempoyla birlikte birkaç iyi top kazanımı sergilediği tatmin edici bir performans ortaya koydu. Son dönemde yedekten oyuna girerek de, Kovac’ın ifadesiyle "bitirici" rolünde, iyi işler yaptı. Nmecha’nın kısa süre önce Paderborn’a attığı röveşata golünün asistini Sabitzer yaptı.

Rakiplerinden hiçbiri sakatlanmazsa, Sabitzer’in rotasyon oyuncusu rolü büyük olasılıkla artık ciddi biçimde değişmeyecek. Ancak hücum pozisyonunda, ÖFB’de Dortmund oyuncusu olarak sergilediği verimliliği yakalarsa tablo farklı olabilir: Sabitzer, 2023’ten bu yana çıktığı 31 milli maçta etkileyici şekilde 13 gol attı. BVB öncesinde ise 42 maçta sadece altı gol kaydetmişti.

Marcel Sabitzer: BVB’deki performans verileri