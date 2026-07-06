"Gülünç bir durum"... Mısır maçındaki karara Arjantin'de panik

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nın, yarın Salı günü oynanacak Arjantin-Mısır 16. tur maçını yönetmesi için Fransız hakem François Litxer’i atama kararı, 2022 Dünya Kupası’nın ünlü finalinden bu yana iki ülke arasında süren spor rekabeti nedeniyle tarafsızlık konusunda endişelerin ortaya çıkmasıyla birlikte Arjantin’de geniş çaplı bir tartışma yarattı.

Arjantinli “TYC” kanalı, “Son dönemdeki performansı pek de parlak değil. İlginç olan ise, Arjantin milli takımının hiçbir maçını yönetmemiş olmasına rağmen, 22 Mart’ta Fransız liginde Olympique Lyon’un kendi sahasında Monaco’ya 1-2 yenildiği maçta Nicolas Tagliafico’yu oyundan attığı” dedi.

Öfke dalgası

Atamanın açıklanmasının ardından sosyal medyada öfkeli tepkiler hızla yayıldı. Yorumlardan birinde “Haksız bir karar. Bu çok gülünç!” denilirken, diğerleri hakemin değiştirilmesini talep etti: “Daha tarafsız birini isteyemez miyiz?”.

Birçok Arjantinli medya kuruluşu ve taraftar, Fransa ile Arjantin arasındaki şiddetli spor rekabeti ve özellikle son yıllarda yaşanan gergin karşılaşmalar nedeniyle Fransız hakemin tarafsızlığından şüphe duydu.

O bir Fransız

Arjantin basını, Leitexer’in genel performansını övse de, son maçlarını mercek altına aldı ve tartışmalı Tagliafico’nun oyundan atılmasına odaklandı.

"La Nación" gazetesi şaşkınlıkla şöyle yorumladı: "Sürpriz, o bir Fransız, Arjantin'in en büyük rakiplerinden biri."

"Clarín" gazetesi ise şu uyarıda bulundu: “Arjantin açısından bu atama, hakemin genç yaşına rağmen deneyimin bir garantisidir. Aynı zamanda onun için önemli bir sınav olacak; fiziksel temaslarla başa çıkmak için soğukkanlılık ve baskıya karşı koymak için büyük bir zihinsel güç gerektirecek.”

"Prestiani Davası" yeniden gündeme geldi

Arjantinli gazete, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile Benfica arasında oynanan Litxer maçını yeniden ele alarak, “O maçın hakemi, ‘Prestiani Davası’nın kıvılcımını çakan kişiydi” dedi ve o dönemde hakem kararlarının yol açtığı tartışmaya atıfta bulundu.

“Olé” sitesi ise daha da ileri giderek, o maçtaki hakemlik performansının “bir emsal oluşturduğunu ve şu anda futbolda geçerli olan bir kuralın doğmasına yol açtığını” vurguladı.

Resmi itiraz yok

Geniş çaplı tartışmalara rağmen, Arjantin Futbol Federasyonu, Letxer’in atanmasına ilişkin herhangi bir resmi itirazda bulunmadı; ancak bu karar, turnuvanın başlangıcından bu yana hakem kararlarının defalarca yol açtığı tartışmalar ışığında soru işaretleri yaratıyor.

Dünya şampiyonu Arjantin, bir önceki turda Yeşil Burun Adaları’na karşı heyecan verici bir galibiyet elde ettikten sonra, hakemlerin tarafsızlığı konusundaki ek baskılar altında, yarın Salı günü 16’lı turda Mısır ile oynayacağı kritik maça hazırlanıyor.