Güler, Mourinho'yu gerçeği itiraf etmeye zorladı

Arda Güler kendini sahnenin merkezine yerleştirmek için tam 90 dakikaya ihtiyaç duymadı; farklı bir oyuncu olduğunu kanıtlamak için gol atmasına ya da baştan sona olağanüstü bir maç çıkarmasına da gerek kalmadı. İzini bırakmak, maçın ritmini değiştirmek ve Real Madrid'e eksik olduğu şeyi vermek için yalnızca 23 dakika yetti. Ardından teknik direktörü José Mourinho'yu görmezden gelinemeyecek bir soruyla baş başa bıraktı: Güler artık gerçekten sürekli ilk 11'de yer almayı hak eden bir oyuncu mu oldu?

Türk oyuncu, Rayo Vallecano karşısında 72. dakikada sahaya çıktı. Real Madrid maça güçlü bir şekilde başlamış, ancak ikinci yarıda etkisi giderek azalmış, bu sırada rakibi özgüven kazanmaya ve beyaz takımın kalesine daha çok yaklaşmaya başlamıştı. Ne var ki Güler'in sahaya çıkmasıyla birlikte maçın görüntüsü dikkat çekici biçimde değişti.

Sol ayağının dokunuşu, topla oynarken sergilediği sakinliği ve dar alanlardan tehlike üretme yeteneğiyle Real Madrid inisiyatifi yeniden ele geçirdi. Güler yalnızca maçı tamamlamak için oyuna giren bir yedek değildi; birkaç dakika içinde takımının hücumlarının temel eksenine dönüştü. Sanki yapabileceklerini herkese hatırlatmak için sadece küçük bir fırsata ihtiyacı vardı.

Yalnızca 23 dakika sahada kalmasına rağmen Güler, maçın en çok fırsat üreten oyuncusu oldu. İkisi net pozisyon olmak üzere beş fırsat yaratarak bu alanda ligin de zirvesine yerleşti. Etkisi fırsat üretmekle de sınırlı kalmadı; beş orta girişimiyle bu istatistikte de en fazla deneme yapan oyuncu oldu, son üçlük hücum bölgesindeki 12 isabetli pasla dördüncü sırada, ikişer başarılı çalımla yine dördüncü sırada yer aldı ve buna bir gol asisti de ekledi.

Bu rakamlar, tam bir maçta elde edilse bile dikkat çekici görünüyor; peki ya yalnızca 23 dakika sahada kalan bir oyuncudan geldiğinde? İşte bu yüzden Güler'in oyuna girmesi, Mourinho'nun yaptığı sıradan bir taktik değişiklik değil, tek bir oyuncunun bir maçın tüm ritmini nasıl değiştirebileceğine dair hızlı bir teknik dersti.

Real Madrid ilk yarıda vurucu bir güçtü; hızlı geçişlere ve kontra ataklara dayanıyor ve Rayo Vallecano karşısında bariz biçimde üstünlük sağlıyordu. Ancak devre arası rakip takımın kağıtlarını yeniden dizmesini sağladı; aynı zamanda Real Madrid daha az canlı görünüyordu; öyle ki Camello beyaz takımın ceza sahasına sızmaya ve gerçek bir tehlike kaynağı oluşturmaya başlamıştı. İşte tam da bu noktada Mourinho müdahale etmeye karar verdi.

Mourinho hesapları değiştiriyor

Portekizli teknik adam, maçın daha erken bir bölümünde 69. dakikada Bernardo yerine Tchouaméni'yi oyuna alarak fiziksel güce yaslanmayı tercih etmişti; ancak maçın gidişatı ona farklı bir çözüm aramayı dayattı.

İlk kez ilk 11'de başladığı maçta bazı dikkat çekici anlar ve heves gösteren, buna rağmen yeterince belirleyici olamayan Diomande oyundan çıktı ve Güler oyuna girdi. İşte o an her şey değişti.

Türk oyuncunun oyuna girişi yalnızca hücum yönünde bir katkı değildi; Real Madrid'e topu elinde tutma, hatlar arasında hareket etme, fırsat üretme ve Rayo Vallecano'nun beyaz takım üzerinde kurmaya başladığı baskıyı kırma noktasında daha büyük bir yetenek kazandırdı.

Kanattan kullanılan bir serbest vuruşta Güler, Dumfries'e doğru özenli bir orta gönderdi, ancak Ódrra ustaca müdahale ederek topu uzaklaştırdı. İş burada da bitmedi.

Bir sonraki kornerde senaryo Rüdiger ile tekrarlandı; Rüdiger kalecinin bir kez daha kurtarış yapmasına neden oldu. Ardından Güler, ard arda iki çalımla rakibini geçerek kendi sahasında baskıdan sıyrılma yeteneğini bir kez daha ortaya koydu.

Sonrasında Türk oyuncu, ceza sahasının sınırından sert bir şut çekerek az kalsın kendisi gole ulaşıyordu. Ardından Mbappé'ye bir düşen top gönderdi; Mbappé de şutunu attı, ancak kaleci yerindeydi.

Güler'in iz bırakmak için uzun bir süreye ihtiyacı olmadığı açıkça görülüyordu. Tehlikenin belirmeye başlaması için topu ayağına alması yetiyordu.

Ve 90+1'de en önemli an geldi. Güler, dördüncü golü bir asistle hazırlayarak takım arkadaşlarıyla kurabileceği ortaklığın kalitesini bir kez daha gösterdi ve ortaya koyduğu her şeyin geçici parıltılardan ibaret olmadığını kanıtladı.

İlk soru: Mourinho itiraf ediyor

Mourinho maçtan sonra Güler'in etkisini gizlemedi. Portekizli teknik direktöre, Güler sahadayken Real Madrid'in daha iyi görünüp görünmediği sorulduğunda kısa bir süre durakladıktan sonra net bir onaylamayla yanıt verdi: "Katılıyorum."

Ardından Türk oyuncuyu övdü; onun büyük yeteneğe sahip mükemmel bir oyuncu olduğunu, maça girdiğinde farkı yarattığını ve takıma daha fazla istikrar kazandırdığını vurguladı. Ancak Mourinho aynı zamanda takım içindeki rekabete ilişkin bakış açısını da netleştirmeye özen gösterdi.

Güler'in sahada olduğunda çok oynadığını söyledi, ancak Diomande maça ilk 11'de başlamamış olsaydı ilk sorunun onun ne zaman oynayacağına dair olacağından kesinlikle emin olduğunu belirtti.

İşte gizlenemeyecek gerçek burada ortaya çıkıyor. Real Madrid içindeki rekabet daha da güçlendi, ancak Güler'in performansı farklı bir soruyu dayatmaya başladı: Bu denli etkiye sahip bir oyuncu, ne zaman sürekli ilk 11'de başlamanın en güçlü adayı hâline gelir?

Bu sorunun cevabı, teknik direktörden gelecek bir açıklamaya değil, oyuncunun saha içinde yaptıklarına bakmaya muhtaç.

Güler rakamların diliyle konuşuyor

Güler artık fırsatını bekleyen genç bir yetenek değil; rakamlarla kendini dayatan bir oyuncu oldu. Türk oyuncu, 24 fırsat üreterek İspanya Ligi'nde en çok fırsat yaratan futbolcu; 18 fırsatla ikinci sırada yer alan Lamine Yamal'ın önüne geçti.

İş fırsat üretmekle de bitmiyor; Güler, altı fırsatla en çok net pozisyon üreten oyuncuların da zirvesinde yer alıyor; Lamine'in beş net pozisyonu var.

Etkisi savunma tarafında da kendini gösteriyor; son üçlük hücum bölgesinde en çok top kapan oyuncular arasında beş top kapmayla dördüncü sırada bulunuyor.

Altı top kapması bulunan Vinicius ise bu listenin zirvesini Baena ve Romero ile paylaşıyor. Bu rakamlar, Güler'in gelişiminin önemli bir yönünü ortaya koyuyor.

Çünkü artık yalnızca bireysel bir hamle yapmak için topu beklemiyor, sadece son üçlük hücum bölgesinde hareket etmekle de yetinmiyor; baskıda, topu geri kazanmada, fırsat üretmede ve oyunun ritmini kontrol etmede daha etkili hâle geldi.

Güler'in hikayesinin en çarpıcı yanı, bu rakamların yalnızca 227 dakikada, maç başına 45,4 dakika ortalamayla elde edilmiş olması. Yani Türk oyuncunun bu rakamları üretmesi için neredeyse yarım maç yeterli oldu.

Güler, Espanyol, Real Sociedad ve Real Betis karşısında ilk 11'de başladı, ancak hiçbir maçta 78 dakikadan fazla sahada kalmadı; bu süre Real Sociedad karşısındaki maçtaydı. Málaga karşısında ise 87. dakikada oyuna girdi ve Rayo Vallecano karşısında 72. dakikada oynayarak aynı senaryoyu tekrarladı.

İşte çelişki de burada yatıyor. Güler, Real Madrid'in hesaplarında temel bir oyuncu, ama her maçta ilk 11'de oynaması garanti değil. Bu, özellikle sahada geçirdiği dakikalardaki etkisine bakıldığında tuhaf görünebilecek bir denklem.

Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan karşısında oynadığı maçta önemi arttı; cezalar nedeniyle ilk 11'de oynama fırsatı buldu, ancak bu henüz sabit bir kurala dönüşmedi. Yine de mevcut performansı, zaman geçtikçe bu soruyu görmezden gelmeyi daha da zorlaştırıyor.

Real Madrid cevherinin değerini biliyor

Real Madrid'in içinde Güler'in yeteneği bilinmeyen bir şey değildi. Kulüp, Türk oyuncunun olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu ve seviyesinin sezon sezon, adım adım, daha istikrarlı ve olgun bir şekilde geliştiğini uzun zamandır biliyor.

Sakatlıklar ve az oynama şansı nedeniyle başlangıcının kolay olmadığı doğru, ancak bu, kulüp içindeki ona bakışı değiştirmedi. Real Madrid'in Güler'de farklı bir oyuncu gördüğü ve yeteneğinin saha içinde gerçek bir etkiye dönüşmesi için yalnızca zamana ve sürekliliğe ihtiyaç duyduğu her zaman açıktı.

Ve şimdi bu cevher daha net bir biçimde ortaya çıkmaya başladı. Her yeni maç ona daha fazla özgüven veriyor; sahada geçirdiği her dakika, meselenin artık yalnızca yetenekle ilgili olmadığını, aynı zamanda gerçekten fark yaratabilme kabiliyetiyle ilgili olduğunu kanıtlamak için yeni bir fırsata dönüşüyor.

Bu nedenle Real Madrid'in oyuncunun geleceğini korumak için erken harekete geçmesi şaşırtıcı değildi. "AS" gazetesi'nin aktardığına göre kulüp, şu anda 2029 yılına kadar süren Güler'in sözleşmesini yenilemek için görüşmelere başladı ve sözleşmeyi 2031 yılına kadar uzatma eğiliminde.

Ancak yeni sözleşmenin en önemli yönü yalnızca uzatma süresiyle değil, mali boyutla ilgili. Güler'in, takım içindeki mevcut konumuyla örtüşen ve daha da önemlisi geleceğine ilişkin büyük beklentileri yansıtan bir maddi artış alması bekleniyor.

Oyuncu henüz yalnızca 21 yaşında ve piyasa değeri şu anda yaklaşık 90 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Ve tüm bunlar, dikkat çekici görünen bir gerçeğe rağmen yaşanıyor: Güler ortalama olarak bir maçta yalnızca yaklaşık 45 dakika oynuyor.

Belki de mevcut hikayesindeki en net mesaj budur. Güler iz bırakmak için 90 dakikaya, fark yaratabildiğini kanıtlamak için tam bir maça ihtiyaç duymuyor.

Rayo Vallecano karşısındaki 23 dakika; Real Madrid'in görüntüsünü değiştirmeye, maçın ritmini alt üst etmeye, fırsatlar üretmeye, bir gol asisti sunmaya ve Mourinho'yu onun etkisini itiraf etmeye zorlamaya yetti.

İşte bu yüzden soru artık yalnızca "Güler ne zaman oynayacak?" değil. İlk soru daha da acil bir hâl aldı: Real Madrid için maça onsuz başlamak ne zaman zorlaşacak?