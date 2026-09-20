Portekizli teknik direktör José Mourinho, "Riyad Air Metropolitano" Stadı'nda oynanacak başkent derbisinde Real Madrid'in ilk 11'ini belirlemek için taktiksel bir ikilem yaşıyor. Takımın görünümü tek bir mevkiye ve o mevki için yarışan iki isme, Arda Güler ile Yan Diomande'ye bağlı.

İspanyol "AS" gazetesine göre, iki oyuncu arasındaki tercih, bir "Stradivarius" keman ile bir "Gibson Flying V" gitar arasındaki tereddüde benziyor; çünkü teorik olarak ilk 11 bu derbide ikisinden yalnızca birine yer açabiliyor.

Her iki oyuncunun bireysel özellikleri ve gruba sundukları büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Güler son pası ve Kylian Mbappé ile eşsiz uyumu sağlarken, Diomande takıma artık nadir ve başlı başına bir unsur haline gelen çalım becerisini kazandırıyor.

Bu son özellik, bek oyuncusunu yıpratarak ve çift adamla kapatmaya zorlayarak rakip savunmasında gerginlik yaratmanın bir yolu; bu da Vinicius Junior'ın sol koridorunda pek fazla sunmadığı bir yön.

Aslında Fildişili oyuncu, çalım işleminde 7 numaralı formanın sahibine kıyasla çok daha etkili görünüyor. Bu, Elche maçında 9 denemeden 7 başarılı çalımla ortaya çıktı; bu da takımın tamamının gerçekleştirdiğinin %50'sine denk geliyor. Bu dinamik, daha önce Rayo Vallecano karşısında ve önceki maçlarda da görülmüştü.

Diomande çalıma giriştiğinde başarı oranı %88'e ulaşırken, Vinicius'ta bu oran %52. İvory Coast'lı oyuncu her 90 dakikada 5,2 çalım gerçekleştirirken, Brezilyalı oyuncu 3,1 çalım yapıyor; bu da onu ilk 11'de başlamaya layık kılan bir performans.

Mourinho, Diomande'yi kadroya katmak için harcanan 125 milyon euro'luk meblağın, onu ilk 11'de görüp görmeme konusunda belirleyici olmadığını vurgulamayı sürdürüyor. Öyle ki bir basın toplantısı sırasında yanında oturan kulübün medya sorumlusuna yarı şaka bir tavırla "Bize kaça mal oldu?" diye sormaya kadar götürdü işi. Ancak bu tür devasa meblağlar genellikle işte bu karşılaşma gibi büyük maçlarda değerlendirilmek üzere ödenir.

Her hâlükârda derbi bir "Risk" oyununa benziyor ve Portekizli teknik direktör, Elche maçında stratejisini göstermek istemedi; hatta herhangi bir ipucu bile vermedi.

Sol ayağıyla duran toplar

Teknik direktör, 3-2'lik zorlu galibiyetin ardından Güler'in bugünkü Real Madrid'de vazgeçilmez bir oyuncu olup olmadığı sorusunu aldı ve kesin bir netlikle şu yanıtı verdi: "Hayır, öyle biri yok."

Mevcut dinamik, dokunulmaz bir unsur olduğu anlamına gelmeden onun önemine işaret ediyor; zira altı haftalık süreçte dört maçta ilk 11'de yer aldı, ancak bunların üçünde ilk oyuncu değişikliği ya da ilk değişiklik dalgası içinde oyundan çıkarıldı.

Tercih, daha az belirgin ama belirleyici ayrıntılara dayanabilir; çünkü takımın duran topları Güler'e ve öldürücü sol ayağının isabetine bağlı; ister Cornellà'da Bellingham'a attığı top gibi belirleyici paslarda olsun, ister Martínez Valero Stadı'nda skoru açtığı direkt serbest vuruşlarda olsun.

Onun yokluğunda bu görevi Arnold üstleniyor, ancak ilk 11'de başlamaya aday görünen isim Dumfries.

Bellingham'ın dönüşü

Nihai karar, Kraliyet takımının teknik direktörünün elinde. Mourinho'nun kariyeri ağır ayarlı maçlarda beklenmedik taktiksel çözümlerle dolu olsa da, Tchouaméni'nin bir köşe taşı olarak hazır bulunması ve Valverde'ye dokunulmaması karşısında seçenekler sınırlı görünüyor.

Mesele pratikte, Güler ya da Diomande arasından ilk 11'e bir orta saha oyuncusu daha eklemek veya yeni bir hücum hançeri katmaya indirgeniyor. Elche maçında ikisini birlikte oynatmış olsa da, Bellingham'ın derbide geri dönüşü karara belirleyici ve kader belirleyici bir nitelik kazandırıyor.



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