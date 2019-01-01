Guingamp açıkladı: Pedro Rebocho Beşiktaş'ta
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LFP
Beşiktaş, yeni sol bekini Fransa'da buldu. Siyah-beyazlılar, Guingamp'ın Portekizli sol beki Pedro Rebocho'yu bir yıllığına kiraladı.
Officiel : @EAGuingamp confirme le prêt payant de #Pedro #Rebocho au @Besiktas d'Istanbul. Ce prêt est assorti d'une option d'achat. Bonne chance à toi Pedro et merci pour ta gentillesse et ton professionnalisme. pic.twitter.com/Kwq9WO1b3A— En Avant Guingamp (@EAGuingamp) August 8, 2019
Guingamp resmi sitesinden yaptığı açıklamada Rebocho'nun zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına Beşiktaş'a kiralandığını duyurdu.
24 yaşındaki sol bek oyuncusu, geçtiğimiz sezon Guingamp formasını giydiği 43 maçta 12 asist yapmıştı.