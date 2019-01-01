Transfer

Guingamp açıkladı: Pedro Rebocho Beşiktaş'ta

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LFP
Guingamp, Portekizli sol bekin Beşiktaş'a transferini resmen duyurdu.

Beşiktaş, yeni sol bekini Fransa'da buldu. Siyah-beyazlılar, Guingamp'ın Portekizli sol beki Pedro Rebocho'yu bir yıllığına kiraladı.

Guingamp resmi sitesinden yaptığı açıklamada Rebocho'nun zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına Beşiktaş'a kiralandığını duyurdu.

24 yaşındaki sol bek oyuncusu, geçtiğimiz sezon Guingamp formasını giydiği 43 maçta 12 asist yapmıştı.

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