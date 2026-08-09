Guimaraes transferinin ardından Arsenal, yıldız oyuncusunu satmaya açık

Arsenal, hemşehrisi Bruno Guimaraes'i Newcastle'dan 75 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmasının ardından, Brezilyalı oyuncusu Gabriel Martinelli'yi satmaya açık hale geldi.

Brezilyalı oyuncu, Arsenal'in halihazırda Declan Rice, Martin Ödegaard, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Eberechi Eze ve Myles Lewis-Skelly gibi isimleri barındıran orta sahasını güçlendiriyor.

Ayrıca Arsenal, Club Brugge'den 34 milyon sterlin değerindeki bir transferle Christos Tzolis'i kadrosuna katarak teknik direktör Mikel Arteta'nın kanattaki seçeneklerini de güçlendirdi.

Arteta, Leandro Trossard'ın 15 milyon sterlin değerindeki bir transferle Beşiktaş'a gitmesine izin vermesinin ardından Yunan milli oyuncunun transferine de onay verdi.

Ancak Emirates Stadyumu'ndan ayrılması gündemde olan tek kanat oyuncusu Trossard değil; İngiliz "Metro" gazetesine göre Martinelli de ayrılık için olası bir aday konumunda.

Brezilyalı oyuncu, Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 278 maça çıkarak Arsenal'in temel taşlarından biri olarak görülüyor.

Ancak Martinelli, geçen sezon etki yaratmakta zorlandı; Premier Lig'de 30 maçta yalnızca bir gol kaydetti ve Arteta'nın sıralamasında yeni oyuncu Tzolis'in gerisinde kalması bekleniyor.

Gazete, Arsenal'in Martinelli'nin hizmetlerinden yararlanmak için Galatasaray'dan cazip bir teklif aldığına dikkat çekti.



