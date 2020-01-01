Beşiktaş

Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi harcama limitine takıldı

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Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, Beşiktaş'ın harcama limiti nedeniyle transferin gerçekleşmediğini duyurdu.

Bonservisi İtalyan kulübü Benevento'da bulunan ve Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme için bir süredir görüşmeler yapan Beşiktaş transferi sonuçlandıramadı.

Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın harcama limiti nedeniyle transferin gerçekleşmediğini ifade etti.

Robalinho, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sezona Yeni Malatyaspor'da devam edeceğini söyledi.

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Yeni Malatyaspor ile 1.5 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme, bu szon 23 resmi maçta 7 gol ve 6 asistle oynadı.

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