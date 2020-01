Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi harcama limitine takıldı

Bonservisi İtalyan kulübü Benevento'da bulunan ve 'da kiralık olarak forma giyen Guilherme için bir süredir görüşmeler yapan Beşiktaş transferi sonuçlandıramadı.

Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın harcama limiti nedeniyle transferin gerçekleşmediğini ifade etti.

No deal in Guilherme transfer to @Besiktas 🇹🇷 we can not find an agreement inside the @TFF_Org limitations. Guilherme will follow as one of the top players in #süperlig in @YMSkulubu 🐯 @Think_Ball #allaround #GlobalAgency