Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi harcama limitine takıldı

Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, Beşiktaş'ın harcama limiti nedeniyle transferin gerçekleşmediğini duyurdu.

Bonservisi İtalyan kulübü Benevento'da bulunan ve 'da kiralık olarak forma giyen Guilherme için bir süredir görüşmeler yapan Beşiktaş transferi sonuçlandıramadı.

Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın harcama limiti nedeniyle transferin gerçekleşmediğini ifade etti.

No deal in Guilherme transfer to @Besiktas 🇹🇷 we can not find an agreement inside the @TFF_Org limitations. Guilherme will follow as one of the top players in #süperlig in @YMSkulubu 🐯 @Think_Ball #allaround #GlobalAgency — Marcelo Robalinho (@m_robalinho) January 15, 2020

Robalinho, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sezona Yeni Malatyaspor'da devam edeceğini söyledi.

Yeni Malatyaspor ile 1.5 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme, bu szon 23 resmi maçta 7 gol ve 6 asistle oynadı.