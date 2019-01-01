Guilherme, 2 yıl daha Yeni Malatyaspor'da

UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki Brezilyalı Guilherme'yi yeniden kiraladı.

Tarihinde ilk kez UEFA 'nde mücadele edecek olan , kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya ekibi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı siyahlı formayı giyen ve bonservisi Benevento'da bulunan Guilherme'yi 2 yıl daha kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Guilherme Costa Marques, bugün yapılan görüşmeler sonucu 2 yıl kiralık olarak sözleşme imzaladı. Evine yeniden hoş geldin güzel gülen adam." ifadelerine yer verildi.

2018-19 sezonunda Yeni Malatyaspor ile 30 Süper Lig karşılaşmasına çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, 5 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.