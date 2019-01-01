Guilherme, 2 yıl daha Yeni Malatyaspor'da
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AA
Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Malatya ekibi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı siyahlı formayı giyen ve bonservisi Benevento'da bulunan Guilherme'yi 2 yıl daha kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Guilherme Costa Marques, bugün yapılan görüşmeler sonucu 2 yıl kiralık olarak sözleşme imzaladı. Evine yeniden hoş geldin güzel gülen adam." ifadelerine yer verildi.
2018-19 sezonunda Yeni Malatyaspor ile 30 Süper Lig karşılaşmasına çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, 5 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.