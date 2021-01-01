Güven Yalçın: Beşiktaş'ta gençlere fazla şans tanınmadı

Beşiktaş'ın Lecce'ye kiraladığı gurbetçi oyuncu Güven Yalçın, siyah-beyazlı takımdan ayrılmasında fazla şans bulamamsının etkili olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son günlerinde Lecce'ye kiraladığı Güven Yalçın, İtalya'da uzun süre top koşturmak istediğini söyledi. Lecce yöneticisi Pantaleo Corvino ile birlikte kameraların karşısına geçen genç futbolcu, "Beni bu transfere ikna eden Corvino oldu. Beşiktaş'tan takım arkadaşım Adem Ljajic de şehirle ilgili çok güzel şeyler söyledi ve benim için doğru bir seçim olacağını ifade etti" dedi.

İtalyan futbolunu her zaman yakından takip ettiğini ifade eden Güven, "İtalyan futbolunun daha fazla taktiksel yoğunluk içerdiğini biliyorum. 10 numarayı seçtim çünkü bunun İtalyan futbolu için öneminin farkındayım. Santrfor ya da santrforun arkasında görev yapabilirim" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından ötürü iki hafta boyunca antrenman yapmadığını ancak son bir haftadır çalışmalara başladığını belirten Güven, "Şimdi kendimi hazır hissediyorum. Hocamız bana şans verdiğinde elimden geleni yapacağım. Burada herkes beni çok sıcak karşıladı. Kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi.

Beşiktaş'tan ayrılık sürecine de değinen Güven, "Beşiktaş'ta her zaman çok fazla golcü vardı. Teknik direktör değişikliğinin ardından gençlere fazla forma şansı verilmedi ve kulüp daha hazır oyuncularla oynamayı tercih etti. Beşiktaş'ta kendimi geliştirebilecek fırsatları bulamayacağımı düşündüğüm için ayrılmak daha iyi bir seçenekti" dedi.