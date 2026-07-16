Güdümlü füze yarışı: Mbappé, Messi’yi geride bıraktı… Ronaldo ise dokuzuncu sırada

"Squawka" ağının istatistiklerine göre, Fransız yıldız Kylian Mbappé, şu ana kadar 2026 Dünya Kupası'nda kaleye en fazla şut çeken oyuncular listesinin başında yer alıyor; direkler ve üst direk arasına isabet eden şut sayısı 19'a ulaştı.

İkinci sırada ise 18 şutla Arjantinli efsane Lionel Messi yer alırken, üçüncü sırada 13 şutla Norveçli Erling Haaland bulunuyor.

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İngiliz Harry Kane ise 12 isabetli şutla dördüncü sırada yer alıyor ve her biri 11 şutla beşinci ila yedinci sıraları paylaşan Brezilyalı Vinícius Júnior, İspanyol Mikel Oyarzabal ve İngiliz Jude Bellingham'ın önünde bulunuyor.

Genç İspanyol Lamine Yamal, 10 isabetli şutla sekizinci sırada yer alırken, Portekizli efsane Cristiano Ronaldo 9 şutla dokuzuncu, Fransız Désiré Doué ise 8 şutla onuncu sırada bulunuyor.

2026 Dünya Kupası’nda en çok kaleye şut çeken oyuncuların sıralaması:

1- Kylian Mbappé (Fransa) — 19 şut

2- Lionel Messi (Arjantin) — 18 şut

3- Erling Haaland (Norveç) — 13 şut

4- Harry Kane (İngiltere) — 12 şut

5- Vinícius Júnior (Brezilya) — 11 şut

6- Mikel Oyarzabal (İspanya) — 11 şut

7- Jude Bellingham (İngiltere) — 11 şut

8- Lamine Yamal (İspanya) — 10 şut

9- Cristiano Ronaldo (Portekiz) — 9 şut

10- Désiré Doué (Fransa) — 8 şut.



