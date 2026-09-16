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Abobakr El Mokadem

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Güçlü bir takviye: Wydad yeni transferini resmen açıkladı

Transfers
1.Lig
Wydad Casablanca
Y. Jabrane
Fas

Fas takımı için çok sayıda transfer

Wydad Athletic Club, bugün çarşamba günü, Fas'ta hâlâ açık olan yaz transfer döneminde yeni bir transfer anlaşmasını duyurdu.

Wydad resmi açıklamasında, yeni sezona hazırlık kapsamında takımın kadrosunu güçlendirmek amacıyla oyuncu Yassine Jebrane ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Kırmızılı kulüp, Jebrane'nin üç sezonluk bir sözleşme imzaladığını ve bunun Wydad Athletic'in ilk takımının kadrosunu genç ve hırslı unsurlarla güçlendirmeye devam etmesi kapsamında olduğunu belirtti.

Jebrane, Wydad Athletic'e Olympic Dcheira'dan geldi; 26 yaşındaki oyuncunun sol kanat mevkiinde görev yaptığı biliniyor.

Hatırlatmak gerekirse, Wydad Athletic bu yaz transfer döneminde bir dizi transfer gerçekleştirdi; bunların arasında Yahya Jebrane, Yahya Attiyat Allah ve Aymen El Hassouni üçlüsünün dönüşü de yer alıyor.



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