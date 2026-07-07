Güçlü bir mesajla… Infantino, Mbappé’yi savunmak için harekete geçti

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Paraguaylı senatör Celeste Amaria’nın Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappé’ye yönelttiği ırkçı açıklamaları şiddetle kınadı ve futbolun ırkçılıkla mücadeleye ve bu sporun herkes için kapsayıcı ve güvenli bir alan olarak korunmasına olan bağlılığını vurguladı.

Instagram hesabındaki “Story” özelliğinde paylaştığı bir gönderide Infantino, futbolun bu yılki Dünya Kupası sırasında halkları birleştirme gücünü kanıtladığını belirterek, sporda ya da toplumda ırkçılığa yer olmadığını vurguladı.

FIFA Başkanı şöyle yazdı: “Futbol, bu Dünya Kupası sırasında toplumu birleştiren bir unsur olarak ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Sporumuz herkes için kapsayıcı ve güvenli bir alan olmaya devam etmelidir. Güzel oyunumuzdan ve toplumdan ırkçılık belasını ortadan kaldırmak için çabalarımızı sürdüreceğiz.”

Infantino, Instagram’daki başka bir “Story” paylaşımında ise Mbappé’yi hedef alan incitici açıklamaları kesin bir dille kınayarak, futbol ailesinin Fransız milli takım kaptanıyla dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Infantino, “Paraguaylı Senatör Celeste Amaria’nın Kylian Mbappé’ye yönelik ırkçı sözlerini kesin bir dille kınıyorum. Tüm futbol dünyası ve toplum, Fransa milli takım kaptanıyla dayanışma içindedir. Irkçılıkla birlikte mücadele etmeli ve onu birlikte yenmeliyiz” dedi.

Infantino, açıklamalarını FIFA’nın ırkçılıkla mücadele konusundaki kararlı tutumunu vurgulayarak şu sözlerle sonlandırdı: “Dünya Kupası boyunca futbol, hayatımızda insanları birleştiren muazzam bir güç olduğunu kanıtladı. Sporumuz herkes için kapsayıcı ve güvenli bir alan olmaya devam etmelidir; güzel oyunumuzdan ve toplumdan ırkçılık belasını ortadan kaldırmak için çabalarımızı sürdüreceğiz.”

Kriz, 2026 Dünya Kupası’nda Paraguay ile Fransa arasındaki maçın ardından Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla’nın yaptığı açıklamalara dayanıyor. Amarilla, bu açıklamalarda Kylian Mbappé’ye yönelik, geniş çapta ırkçı ve aşağılayıcı olarak nitelendirilen sözlerle saldırdı; onu “vahşi” olarak tanımladı ve “yazmayı bile öğrenmediğini” iddia etti. Bir başka hakaretinde ise: “Anne sütü yerine hindistan cevizinden besleniyordu ve duyduğu en kültürlü varlık şempanzeydi” diye ekledi; ardından onu “Fransız gibi davranan Kamerunlu, mızmız, yeni zengin, kibirli ve çirkin” olarak nitelendirdi.

Ayrıca Fransız milli takımının performansıyla da alay ederek, takımın “tamamen tesadüfen” kazandığını iddia etti ve bazılarının maçtan sonra tek pişmanlık duyduğu şeyin “Mbappé’yi tokatlamamış olmak” olduğunu söyledi.

Mbappé ise sert tonlu bir açıklamayla karşılık verdi ve senatörü “görevine layık olmayan aşağılık bir kadın” olarak nitelendirdi; onun Paraguay halkını temsil etmediğini vurguladı ve dünya çapında nefret ve ırkçılığın yayılmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Senatör, daha sonra paylaşımını silip yazdıklarının “ırkçı” olduğunu kabul etmesine rağmen, Real Madrid’in forvetinden özür dilemeyi reddetti; hatta yeni bir basın toplantısı düzenleyerek Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’yı krizin arkasında olmakla suçladı ve konuşmasını Fransız milli takım kaptanına yönelik doğrudan bir meydan okuma mesajıyla sonlandırdı: “Beni hafife alma, Mbappé.”

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