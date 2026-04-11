Güçlü bir dönüş... Flick, derbi için Barcelona kadrosunu açıkladı

Barcelona teknik direktörü Alman Hans Flick, bu Cumartesi akşamı La Liga'nın 31. haftasında Espanyol ile oynanacak derbi maçı için takım kadrosunu açıkladı.

Barcelona, bir maç eksiği olmasına rağmen 76 puanla La Liga'da liderlik koltuğunda oturuyor ve ikinci sıradaki Real Madrid'e 6 puan fark atıyor.

Flick'in derbi kadrosunda, sağlık raporu aldıktan sonra sahalara dönen Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong yer aldı.

Bugünkü maçta Barça'da Andreas Christensen, Raphinha ve Marc Bernal sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

Barcelona'nın derbi kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Juan Garcia - Cezni - Eder Alier.

Defans: Cancelo - Balde - Araujo - Kubarsi - Gerard Martin - Kounde - Eric Garcia - Curtis - Xavi Espart.

Orta saha: Gavi - Pedri - Ferran - Casado - Olmo - De Jong.

Forvet: Ferran Torres - Lewandowski - Lamine Yamal - Rashford - Rony Barge. Ayrıca



