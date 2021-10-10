Guardiola'nın 'aşkı' Verratti, kararını verdi!

İtalyan oyuncu Verratti, Pep Guardiola'nın kendisi hakkındaki övgü dolu sözlerinden sonra ilk kez konuştu.

İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kendisini övdüğünü duymaktan mutlu olduğunu fakat kariyerinin geri kalan kısmını Paris Saint-Germain'de geçirmek istediğini söyledi.

Verratti, PSG'nin eylül ayında Şampiyonlar Ligi'nde City'yi 2-0 yendikleri maçın ardından Guardiola'dan övgü almıştı. İspanyol hoca, yıldız orta saha oyuncusuna "aşık" olduğunu söyleyerek, "Verratti, olağanüstü bir oyuncu. Baskı altındayken bile takım arkadaşlarına çok iyi paslar verebiliyor" demişti.

Barcelona ve Bayern Münih'i de çalıştıran tecrübeli hoca Guardiola tarafından övülen İtalyan futbolcu, kendisini gururlu hissediyor.

Ne söyledi?

France Info'ya Guardiola'nın açıklamaları hakkında konuşan Verratti, "Bunlar kesinlikle beni memnun eden sözler. Futboldan anlayan, futbola iyi gelen ve bize futbolun zevkini veren birisi."

"Yani, evet. Guardiola'dan bu tür sözler duyduğum için mutluyum."

Verratti'yi takdir eden tek yüksek profilli isim Guardiola değil. Sezon başında PSG'ye transfer olan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, Barcelona'da oynadığı dönemde İtalyan futbolcuyu bir "fenomen" olarak nitelendirmiş ve onu, Camp Nou'ya getirmek istemişti.

Verratti'nin geleceği nasıl olacak?

Barcelona'nın kendisini istemesi ve Guardiola'nın övgülerine rağmen Verratti, PSG'den başka bir takımda oynamayı düşünmüyor.

İtalyan futbolcu, kariyerinin geri kalan bölümünü de Fransız temsilcisi PSG'de tamamlamak istiyor.

28 yaşındaki futbolcu, futboldan sonraki hayatıyla ilgili planları olup olmadığı sorulduğunda ise, "Şu an için o konuda bir şey söyleyemiyorum. Bildiğim tek şey, PSG'de mutlu olduğumdur. Her zaman burada kalmak istiyorum."

"Harika maçlarda, mükemmel takımlara karşı oynadım ve bu kulübe aşık oldum. Bu yüzden, her zaman maksimumu vermeye çalışıyorum. PSG, her zaman kendime olan güvenimi kazanmam için bana şans verdi."

"İtalyan'ın, küçük bir taşra kasabasından gelen küçük bir çocuktum. Daha sonra, PSG'ye transfer olup Fransaya geldim ve çocuklarım burada doğdu.18 yaşından biraz büyüktüm ve o yıllar, hayatımın en güzel yıllarıydı. Yani, hayatımın en güzel dönemini Paris'de yaşadım. İlk kez bu şehirde aşık oldum ve inanılmaz tecrübeler edindim. Bu yüzden, bu şehir benim için çok önemli ve ben, burada çok mutluyum."

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