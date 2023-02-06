Guardiola ve Manchester City, Premier Lig'de şampiyon olmayı düşünmüyor: "O konumda değiliz"

İdil Erin Tetik
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Pep Guardiola Manchester City Tottenham 2022-23Getty
Man CityPremier LigTottenham vs Man CityGuardiola

Pep Guardiola, Manchester City'nin Tottenham'a 1-0 mağlup olmasının ardından "şampiyon olmayı düşünecek durumda olmadıklarını" söyledi.

  • Manchester City, Arsenal'ın ardında ikinci
  • Tottenham'a 1-0 mağlup oldular
  • Guardiola şampiyon olmayı düşünecek konumda değiliz dedi

NE OLDU? Son beş sezonun dördünde Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Manchester City, Tottenham deplasmanından 1-0 mağlup döndü.

NE SÖYLENDİ? Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Sky Sports'a şunları söyledi: "Şmapiyonluğu düşünecek konumda değiliz. Bir sonraki maça iyi hazırlanacağız ve mümkün olan en iyi şekilde oynayacağız."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Pep Guardiola Manchester City 2022-23Getty Images

Erling Haaland Manchester City Tottenham 2022-23Getty

Kane Tottenham Manchester City Premier LeagueGetty

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Pep Guardiola, Tottenham deplasmanında tüm turnuvalarda yaptığı beş maçta da mağlup oldu. Kariyerinde en problem yaşadığı deplasman.

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