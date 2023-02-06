Pep Guardiola, Manchester City'nin Tottenham'a 1-0 mağlup olmasının ardından "şampiyon olmayı düşünecek durumda olmadıklarını" söyledi.

Manchester City, Arsenal'ın ardında ikinci

Tottenham'a 1-0 mağlup oldular

Guardiola şampiyon olmayı düşünecek konumda değiliz dedi

NE OLDU? Son beş sezonun dördünde Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Manchester City, Tottenham deplasmanından 1-0 mağlup döndü.

NE SÖYLENDİ? Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Sky Sports'a şunları söyledi: "Şmapiyonluğu düşünecek konumda değiliz. Bir sonraki maça iyi hazırlanacağız ve mümkün olan en iyi şekilde oynayacağız."

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Pep Guardiola, Tottenham deplasmanında tüm turnuvalarda yaptığı beş maçta da mağlup oldu. Kariyerinde en problem yaşadığı deplasman.