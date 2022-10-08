Guardiola, Southampton galibiyetinden sonra espri yaptı: 'Haaland'a çok kızdım çünkü üç gol atmadı'

Guardiola, Southampton galibiyetinde bir gol atan Haaland'a bu kez hat-trick yapmadığı için şaka yaptı.

NELER OLDU? İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City sahasında Southampton'o 4-0 mağlup etti. Norveçli yıldız, maçın 65. dakikasında fileleri havalandırdı. Manchester City forveti, Premier Lig'deki son yedi maçı dahil olmak üzere forma giydiği son 10 maçın her birinde gol attı. Etihad Stadyumu'ndaki son üç Premier Lig maçının her birinde ise bir hat-trick yaptı. Haaland bu sezon toplamda 20 gol attı.

NE SÖYLENDİ? Guardiola, maç sonu açıklamasında Haaland'ın bugün hat-trick yapmaması hakkında bir şaka yaptı. Guardiola, "Ona çok kızgınım, üç gol atmadı." dedi ve konuşmasına şu şekilde devam etti: "Buradaki beklentiler o kadar yüksek ki insanlar onun her maçta üç veya dört gol atmasını bekliyor. Ama sonunda Haaland gol atmak için oradaydı. Bence Erling bugün gerçekten iyi oynadı."

BÜYÜK RESİM: Southampton menajeri Ralp Hassenhuttl, Haaland'ın varlığının takımın defans kurma şeklini etkilediğini itiraf etti. Hassenhuttl, iki stoperine onu durdurması için talimat verdi ancak Norveçli yıldız 65. dakikada golü buldu.

City'nin diğer gollerini ise 20. dakikada Cancelo, 32. dakikada Foden ve 49. dakikada Mahrez kaydetti.

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GUARDIOLA İÇİN SIRADA NE VAR? Manchester City önümüzdeki pazar Liverpool ile karşılaşacak ancak ondan önce 11 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile mücadele edecek.