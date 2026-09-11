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Guardiola, Salah'ı çalıştıracak mı? Menajerinden yanıt

Transfers
Konyaspor - Trabzonspor
Konyaspor
Trabzonspor
Süper Lig
M. Salah
P. Guardiola
Türkiye
Mısır
İspanya

Trabzon sezona sarsıntılı bir başlangıç yaptı

Pep Guardiola'nın menajeri, İspanyol teknik direktörün Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın forma giydiği Türk ekibi Trabzonspor'un başına geçme ihtimaliyle ilgili son dönemde ortaya atılan iddiaların gerçek yüzünü bugün cuma günü açıkladı.

Salah, geçen yaz transfer döneminde Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türk kulübüne katılmıştı. Ancak Trabzonspor'un sezona zayıf bir başlangıç yapması, teknik direktör Fatih Tekke'nin bu ayın başında görevinden ayrılmasına yol açtı.

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Bazı Türk medya organları, Trabzonspor'un boştaki teknik direktörlük görevi için Guardiola ile yıllık 13 milyon euroluk devasa bir maaş karşılığında ciddi görüşmelere başladığını son günlerde öne sürmüştü.

Ancak İspanyol "As" gazetesi, Guardiola'nın menajerinin şu sözlerini aktardı: "Pep bu sezon hiçbir kulübü ya da milli takımı çalıştırmayacak."



Trabzonspor şu anda 7 puanla Türkiye Ligi puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor. Ancak takım, Avrupa Ligi ön eleme turlarına Macar ekibi Ferencvaros karşısında iki maçın toplamında aşağılayıcı bir mağlubiyetle (5-0) veda ederek büyük bir kıtasal darbe aldı.

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