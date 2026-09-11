Pep Guardiola'nın menajeri, İspanyol teknik direktörün Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın forma giydiği Türk ekibi Trabzonspor'un başına geçme ihtimaliyle ilgili son dönemde ortaya atılan iddiaların gerçek yüzünü bugün cuma günü açıkladı.

Salah, geçen yaz transfer döneminde Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türk kulübüne katılmıştı. Ancak Trabzonspor'un sezona zayıf bir başlangıç yapması, teknik direktör Fatih Tekke'nin bu ayın başında görevinden ayrılmasına yol açtı.

Ayrıca okuyun

Almanya nedeniyle: Belçika Ligi'nin yıldızı İtalya'nın davetine olumsuz yanıt verdi

Videoyla: Mecdi Abdülgani: Amuta öfkesinde aşırıya kaçıyor, davranışı benimle olsaydı öylece geçmezdi

Bazı Türk medya organları, Trabzonspor'un boştaki teknik direktörlük görevi için Guardiola ile yıllık 13 milyon euroluk devasa bir maaş karşılığında ciddi görüşmelere başladığını son günlerde öne sürmüştü.

Ancak İspanyol "As" gazetesi, Guardiola'nın menajerinin şu sözlerini aktardı: "Pep bu sezon hiçbir kulübü ya da milli takımı çalıştırmayacak."









Trabzonspor şu anda 7 puanla Türkiye Ligi puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor. Ancak takım, Avrupa Ligi ön eleme turlarına Macar ekibi Ferencvaros karşısında iki maçın toplamında aşağılayıcı bir mağlubiyetle (5-0) veda ederek büyük bir kıtasal darbe aldı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz.



