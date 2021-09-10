“Guardiola, Ronaldo’nun 40 gol atacağını düşünüyordu”

Manchester United’a transfer olarak futbol dünyasına damga vuran Ronaldo’nun ilk hedefinin eski takımı olmadığı ileri sürüldü.

Juventus’tan ayrılık kararı alan Cristiano Ronaldo, Sir Alex Ferguson gibi figürlerin devreye girmesiyle eski takımı Manchester United ile anlaşmaya varmıştı.

Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar’daki ilk döneminde 292 maçta 118 gol kaydetmiş ve buradaki çıkışının ardından rekor bedelle Real Madrid’in yolunu tutmuştu.

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Portekizli yıldızın adı, Manchester United’la anlaşmadan önce Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile anılmıştı.

“Ronaldo'nun önceliği Manchester City'ydi!”

İspanyol gazeteci Guilem Balague, Ronaldo’nun transfer süreci hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Portekizli yıldızın ilk etapta Manchester City ile görüştüğünü dile getiren Balague, oyuncunun istediği kulübün de City olduğunu açıkladı.

Hoy sale a la venta mi último libro, la biografía de #Maradona, #PibeRebeldeDios.



Aquí intento explicar (en una Barcelona en obras 🤣) de lo que va, pero fracaso estrepitosamente ☺️🤦🏽‍♂️



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Ayrıca Pep Guardiola’nın, Cristiano Ronaldo’dan sezon boyunca 40 gollük bir katkı alacağını düşündüğü belirtildi.

Ancak habere göre, bu transferi gerçekleştirmek için City’nin elindeki bazı hücumcularla yollarını ayırması gerekiyordu ve bunun için de zamana ihtiyaçları vardı. Ronaldo ise bir B planı istiyordu ve bu etapta Manchester United devreye girdi.

Eski yıldızlarını tekrar transfer etmenin mümkün olduğunu gören Kırmızı Şeytanlar, Ronaldo’yu City’ye kaptırmak istemedi ve bu şekilde anlaşmayı tamamladı.

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