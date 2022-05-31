İspanyol menajer, İngiliz ekibiyle yeni bir sözleşme imzalamayacağını geçtiğimiz günlerde belirtmişti.

Manchester City Başkanı Haldun el Mübarek, menajer Pep Guardiola'nın sözleşmesini uzatmak için acele etmediklerini söyledi.

Guardiola'nın kulübündeki kontratı gelecek sezon sonunda bitiyor ve İspanyol çalıştırıcı, 2023'e kadar yeni bir sözleşmeyi düşünmeyeceğini söylemişti.

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yaşamasına rağmen Şampiyonlar Ligi kupasını da kaldırması için Pep Guardiola'nın üzerindeki baskı artıyor.

Haldun el Mübarek, Guardiola hakkında ne söyledi?

Kulübün internet sitesine konuşan Manchester City Başkanı Haldun el Mübarek, yeni sözleşme ve kupalar için Guardiola'ya baskı yapmayacaklarını söyledi: "Pep'in üzerinde fazladan baskı yaratmanıza gerek yok, zaten kendisi herkese yetecek kadar üzerinde baskı yaratıyor."

"Tam tersi olarak üzerindeki baskıyı almaya çalışıyorum çünkü bence kendine çok fazla yükleniyor. Şu ya da bu turnuvayı kazanmak gibi bir baskı olmamalı. Hepimiz bu işin içindeyiz."

"Şeyh Mansur (Manchester City'nin sahibi), oyunda kazanmayı ve kaybetmeyi anlayabiliyor, bu yüzden onun felsefesini bu kulübe aşılamaya çalıştım."

"Her sezon kazanmak için yarışıyoruz ve her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Son 10 yılda oluşan zihniyet bu."

"Pep burada kaldığı kadar ne Barcelona ne de Bayern Münih'de kaldı. Yıllardır harikalar yaratan bir ortaklığımız var."

"Kulüpte yedinci yılına yaklaşıyor ve gelecek yıl onun varlığının en heyecan verici bölümü olacak, biz bunun her anından zevk alıyoruz."

"Sözleşme görüşmeleri, doğru zamanda, doğru hızda ve Pep için uygun zamanda, çerçevede gerçekleşecek."

Manchester City'nin transfer stratejisi

Manchester City, Julian Alvarez ile Erling Haaland transferlerini şimdiden duyurdu ancak yine de kadroya eklemeler yapılacak:

"Yeni oyuncuların geleceğini söyleyebilirim. Çok önemli iki oyuncuyu kadromuza kattık ancak bu transfer döneminde daha fazlasını yapacağız."

"Takımı güçlendirebilmek için tüm opsiyonları bakıyoruz. Her transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncular olabilir ve bizim de kadroyu yenilememiz gerekiyor."

"Her zaman gelişmeye ve güçlenmeye odaklanıyoruz. Transfer döneminde en hızlı şekilde hareket etmek istiyoruz. Hatta transfer döneminin başladığı gün bitirmeyi planlıyoruz."

Daha fazlası