Polonyalı golcü, kupalar ve şampiyonluklarla geçen 8 yılın ardından kulübüne veda etmek istiyor.

Robert Lewandowski, Bayern Münih'teki süresinin dolduğunu belirtirken transferin her iki taraf için tek çözüm olduğunu söyledi.

Bayern Münih ile sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan 33 yaşındaki golcünün takıma veda edeceği uzun süredir konuşuluyordu.

Lewandowski'nin Barcelona'ya transfer olacağı iddia edilirken Polonyalı golcü, "umarım beni takımda tutmazlar" dedi.

Robert Lewandowski ne söyledi?

Polonya Milli Takımı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Robert Lewandowski bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini söyledi:

"Bayern Münih hikayem bitti. Artık bu kulüpte oynamaya devam etme ihtimalini görmüyorum."

"Orada oynamak istemiyorum. Transfer her iki taraf için de en iyi çözüm. Umarım beni durdurmazlar."

Lewandowski, Barcelona'ya mı transfer olacak?

2021/22 sezonunu 46 maç, 50 gol, 6 asist ile geçiren Lewandowski, Bayern Münih formasıyla harikalar yarattı.

Ancak Polonyalı golcünün Barcelona'ya imza atacağı uzun bir süredir konuşuluyor.

Bayern Münih her ne kadar Lewandowski'nin takımda kalmasını istese de 33 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile üç yıllık anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

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