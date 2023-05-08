Guardiola penaltı skandalının ardından İlkay Gündoğan'ın kulüpteki geleceğini açıkladı

Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın gelecek sezon kulüpten ayrılacağı söylentilerinin ortasında 32 yaşındaki oyuncuyu övdü.

Guardiola, Gündoğan'ı zeki ve rekabetçi olarak tanımladı

Yetiştirdiği en iyi oyunculardan biri olduğunu söylüyor

Geleceğine yakın bir zamanda karar verecekler

NE OLDU? 2016 yılında Pep Guardiola'nın Manchester City'de ilk transferlerinden biri olan İlkay Gündoğan sözleşmesinin sonuna gelirken gelecek sezon Barcelona forması giyeceği iddia ediliyor. Manchester City'nin Leeds United'ı 2-1 mağlup ettiği maçın 84. dakikasında kazanılan penaltıyı Erling Haaland, İlkay Gündoğan'a bırakınca kıyamet kopmuştu. Penaltının kaçmasının ardından Pep Guardiola, Haaland'a büyük tepki göstermişti. Yaşananların ardından Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın geleceği hakkında konuştu.

NE SÖYLENDİ? Mancity.com'a konuşan Pep Guardiola şunları söyledi: "Bir sezon onsuz Premier Lig'i kazanamayacağımız hissine kapıldım. Çok zeki ve rakebetçi biri. Baskı altında problemlerin üstesinden geliyor. Kariyerimde yetiştirdiğim en iyi oyunculardan biri. Birinci sınıf."

BÜYÜK RESİM: Manchester City, İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini uzatmaya hazır ancak oyuncu tercihini Barcelona'dan yana kullanabilir.

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