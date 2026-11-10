Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola, geçtiğimiz saatlerde Fransız ekibi Lyon'un yeni bir teknik direktörle anlaşmasına katkı sağladı.

Olympique Lyon, yeni teknik direktörü İspanyol Carlos Vicens'i tanıttı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, Sporting Lizbon'a transfer olan Braga'nın eski teknik direktörü Paulo Fonseca'nın yerini alacak.

Lyon'un yeni teknik direktörü büyük bir destek gördü; kendisini, beş yıl boyunca Manchester City'de yardımcısı olarak birlikte çalıştığı Pep Guardiola övdü.

Olympique Lyon'un genel menajeri Michael Gerlinger, bir basın toplantısında Vicens hakkında bilgi almak için İspanyol teknik direktörle iletişime geçtiğini açıkladı.

Şunları söyledi: "Guardiola ile konuştum, Carlos'u çok övdü. Bizim için sonunda en ideal karar, Paulo'nun çocukluk kulübüne katılmasına izin vermek oldu ve biz de Carlos'u seçtik."

Sözlerine şöyle devam etti: "Pep ile konuştuğunuzda, konuşma tek taraflı ve olumlu oluyor. Benimle duran toplar ve zihniyet üzerine konuştu. Carlos'un son derece harika bir insan olduğunu söyledi. Bana ilerlememi ve onunla konuşmamı tavsiye etti."

Lyon, Fransa Ligi sıralamasında 17 puanla beşinci sırada yer alıyor ve lider Saint-Germain'in 6 puan gerisinde bulunuyor. Saint-Germain, bir başka İspanyol olan Luis Enrique tarafından çalıştırılıyor.