Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin menajeri Guardiola'nın takımını ezdirmeye hiç niyeti yok.

NE OLDU? Pellistri daha önce Manchester City'ye sert bir darbe indirmişti; Uruguaylı oyuncu kategorik olarak Manchester'ın kırmızı olduğunu ve City taraftarlarının şehirde daha az olduğunu belirtmişti.

Kanat oyuncusu ayrıca şehirde dolaşmaktan ve her yerde sadece kırmızı formaları görmekten bahsetti. Guardiola bu önerilere küçümseyerek yanıt verdi.

NE DEDİLER: Uruguay radyosu Carve Deportiva'ya konuşan Pellistri, [Daily Express aracılığıyla] şunları söyledi: "Manchester tamamen United'la alakalı. City formaları veya bayrakları görmüyorsunuz. Bazen kız arkadaşımla birlikte dışarı çıkıp 'hadi bulmaya çalışalım' diyoruz." Bir tane bile göremiyoruz."

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Guardiola her zamanki esprili tavrıyla yanıt verdi [MEN aracılığıyla]: "Bakanlığı arayacağım ve ne olduğunu soracağım. Sorun değil. Eğer bu adam ve kız arkadaşı buna inanıyorsa sorun yok."

BÜYÜK RESİM: Son şampiyon Manchester City, Premier Lig'de iki puan farkla lider olan Tottenham'a yetişme konusunda baskı altında. Sezona felaketle başlayan United, şu anda Erik ten Hag'ın yönetiminde sekizinci sırada yer alırken şimdi toparlanmaya çalışıyor.

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SIRADA NE VAR? Guardiola'nın Manchester City'si, 29 Ekim Pazar günü United'la karşılaşmak için Old Trafford'a doğru yola koyulacak.