Manchester City, Perşembe günü İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool ile karşılaşacak ancak Guardiola bu maça hazır olduklarından emin değil.

Manchester City, Liverpool ile karşılaşacak

Guardiola'nın önemli oyuncuları eksik

İspanyol menajer fikstürden memnun değil

NE OLDU? Guardiola'nın öğrencileri, 22 Aralık'ta İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Ancak 2022 Dünya Kupası nedeniyle Manchester City'nin birçok oyuncusu eksik. Guardiola bu eksiklikten ve fikstürden dert yandı.

NE SÖYLENDİ? Kulübün internet sitesine konuşan Pep Guardiola şunları söyledi: "Şu anda hazır dört veya beş oyuncumuz var. Diğerlerinin nasıl döneceğini bekleyip göreceğiz. Oyuncularımız yok çünkü futbolun büyük beyinleri böyle bir programa karar verdi ve bu maçı oynayacağız. Bazı oyuncularımız döndü, bazıları da önümüzdeki birkaç günde geri gelecekler. Neler olacağına bakacağız."

BÜYÜK RESİM: Guardiola'nın kadrosunun müdavimleri bu maça hazır olmayabilir ancak Manchester City'nin gol silahı Erling Haaland tam formunda olacak. Ayrıca Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne ve İlkay Gündoğan, Girona'ya karşı forma giydi, Liverpool maçında da hazır olacaklar.

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MAN CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Premier Lig'in son şampiyonu, 2022'nin sonuna kadar üç maç oynayacak. İlk önce Liverpool karşısına çıkacak olan ekip, ardından Leeds United ve Everton ile oynayacak.