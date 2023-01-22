Guardiola, Manchester City kadrosunu ayağa kaldıramazsa takımdan ayrılacağını itiraf etti

Pep Guardiola, oyuncularını en iyi formlarına ulaşmaları için motive edemezse Manchester City'den ayrılacağını itiraf etti.

Guardiola oyuncularının çok motive olmadığını kabul ediyor

Onları ayağa kaldıramazsa gideceğini itiraf etti

Manchester United'a kaybetmişlerdi

NE OLDU? Son beş sezonun dördünde Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Pep Guardiola, şu anda lig lideri Arsenal'ın beş puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Old Trafford'da Manchester United'a kaybettiler. Tottenham maçında da 2-0 yeniliyorlardı ancak geri dönerek 4-2 kazandılar. Guardiola motivasyon düşüklüğü yaşadıklarını kabul etti ve durumu tersine çeviremezse takımdan ayrılacağını söyledi

NE SÖYLENDİ? Guardiola gazetecilere şunları söyledi: "İspanya'da arka arkaya dört lig şampiyonluğu yaşadım ve beşincide aynısı olmadı. Yeterince aç değildim. Çok fazla havyar vardı. Real Madrid bizi o sezon ligde yendi. Oyuncularımın nasıl hissettiğini anlayabiliyorum ama burada bu durumu tersine çevirmek için duruyorum. Başkan da bunu biliyor. Burada olmak istemeseydim yeniden sözleşme imzalamazdım. Fakat takımı kaybedersem kaybederim ve burada olmam."

"Kulübün ilerlemesi gerekiyor. Manchester United'a karşı ikinci yarıda yediğimiz goller kabul edilemez. Taraftarlarımız, Tottenham'a karşı ikinci yarıda oynadığımız oyunu daha sık görmek istiyor. Yapmamız gereken de bu."

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MANCHESTER CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Guardiola'nın öğrencileri, Pazar günü Premier Lig sahnesinde Wolverhampton'a karşı oynayacaklar.