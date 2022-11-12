Guardiola, Manchester City kadrosuna çözüm buldu: "Klopp sol bekte, ben orta sahada oynayacağım"

Pep Guardiola, Dünya Kupası'da yaşanabilecek sakatlıklar nedeniyle Manchester City - Liverpool maçında kendisinin oynayacağını söyleyerek şaka yaptı.

Guardiola & Klopp'un futbolculuk yıllarına dönmesi gerekebilir

Manchester City ile Liverpool arasındaki İngiltere Lig Kupası maçı Dünya Kupası'ndan iki gün sonra

Her iki kulüpte Dünya Kupası'na oyuncu gönderdi

NE OLDU? İngiltere Lig Kupası'nın dördüncü turunda Manchester City, Liverpool'u ağırlayacak. Ancak karşılaşma Dünya Kupası finalinden sadece iki gün sonra. Guardiola birçok oyuncusunun turnuvada olduğunu söyleyerek Jürgen Klopp hakkında şaka yaptı.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında Liverpool karşısında İngiltere Lig Kupası maçında kimin oynayacağı sorulduğunda Guardiola şunları söyledi: "Klopp sol bekte, ben orta sahada oynayacağım." "Kaç oyuncumuz olacak bilmiyorum. Eğer ülkeleriyle grup aşamasını geçemezlerse Liverpool maçına hazır olabilecekler. Geçerlerse bakacağız. Oyuncular gelecek ama durumlarının ne olacağını bilmiyoruz."

BÜYÜK RESİM: Bu sene iki takım arasındaki üçüncü karşılaşma olacak. Diğer iki maçtan Liverpool galip ayrıldı. Hem Manchester City hem de Liverpool, İngiltere Lig Kupası maçına hazır çıkmak istiyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

MANCHESTER CITY & LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR? Her iki takım, Dünya Kupası'ndan önceki son maçlarını 12 Kasım'da oynayacak. Manchester City, Brentford'ı; Liverpool, Southampton'ı ağırlayacak. Bu karşılaşmalardan sonraki ilk maçları ise İngiltere Lig Kupası mücadelesi olacak.