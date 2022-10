Guardiola, Liverpool'un Manchester City'nin şampiyonluğu için en büyük tehdit olduğunu söylüyor: "Her zaman oldu, her zaman olacak"

Pep Guardiola, Liverpool'un hâlâ şampiyonluk yarışında olduğunu ve Manchester City'nin şampiyonluğu için tehdit oluşturduğunu düşünüyor.

Liverpool şu an ligin zirvesindeki Arsenal ile arasında sadece 1 puan fark bulunan Manchester City'nin 13 puan gerisinde bulunuyor. Geçen haftasonu alınan yenilginin ardından Liverpool'un artık şampiyonluk yarışında olmadığını duyuran Klopp'un aksine Guardiola, Liverpool'un şampiyonlukları için en büyük tehdit olduğunu düşünüyor.

Liverpool'a karşı oynadığı üç maçın ikisini kaybeden Manchester City, pazar günü Anfield'a konuk olacak.

Guardiola, Liverpool hakkında ne dedi?

Liverpool'un City'nin en büyük rakibi olup olmadığı sorusuna, "Her zaman oldu, her zaman olacak." şeklinde bir yanıt veren Guardiola, konuya ilişkin olarak şu şekilde konuştu: "Sahip oldukları kaliteyi biliyorum. Bu soruyu 10 maç kala sorsaydınız, Liverpool'un ligin zirvesini ve Arsenal'i yakayabileceğini düşünmüyorum derdim ama şu an her şey olabilir."

"Kalitelerini, karakterlerini biliyorum. 10 maç kaldığında belki bizi yakalayamazlar ama bu durumdayken her şey olabilir."