Guardiola, Liverpool maçı öncesi dünyanın en büyük rekabetini açıkladı

Pep Guardiola, Manchester City ile Liverpool mücadelesi öncesinde dünyanın en büyük rekabetini açıkladı.

Guardiola, El Clasico'nun en büyük rekabet olduğunu düşünüyor

Manchester City ile Liverpool rekabetini, El Clasico'ya rakip görmüyor

City ile Liverpool aralarındaki bir puan farkla karşı karşıya gelecek

NE OLDU? Manchester City ile Liverpool rekabeti son yıllarda futbolun en heyecan verici rekabetlerinden biri ancak Pep Guardiola, El Clascio'ya rakip olmadıklarını düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Pep Guardiola şunları söyledi: "Bu rekabet farklı. Eğer Barcelona ve Real Madrid ile karşılaştırırsak, Manchester City hiçbir zaman onların geçmişteki rekabetine dahil olamadı. Liverpool buraya geldiğimden bu yana en iyi rakiplerimizden biri. Ama El Clasico hala dünyanın en büyük rekabeti."

BÜYÜK RESİM: Pep Guardiola, Premier Lig'de son yedi yıl boyunca Jürgen Klopp'un Liverpool'una karşı Etihad'da hiç maç kaybetmedi. Evindeki tek mağlubiyetini 2017/18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde almıştı.

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SIRADA NE VAR? Manchester City ile Liverpool, 25 Kasım'da karşı karşıya gelecek. Guardiola'nın öğrencileri, 12 haftada 28 puan toplarken Klopp'un öğrencilerinin 27 puanı var.