Guardiola, konuşma yaparken kulaklık takan yıldızın gözünün yaşına bakmadı

Portekizli oyuncu Cancelo, Guardiola'yla yaşadığı krizi bir türlü aşamadı.

NE OLDU? Portekizli oyuncu, sezonun ikinci yarısını Bayern Münih'te kiralık olarak geçirmeden önce, geçen sezonun ortasında City'de tam anlamıyla gözden düşmüştü.

Fabrizio Romano, 29 yaşındaki oyuncunun Barcelona'ya transfer olmaya çok yakın olduğunu bildirdi.

Daha önce bu transferin kiralık olarak gerçekleşeceği aktarıldı, ancak bir satın alma opsiyonu maddesinin olacağı anlaşılıyor.

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Romano, Barça'nın finansal fair play kurallarına uymak için 'yeşil ışık' beklediğini de sözlerine ekledi.

BÜYÜK RESİM: Cancelo, 2019'da Juventus'tan katıldığından beri City'nin kilit oyuncularından biri oldu ancak söylendiğine göre teknik direktör Pep Guardiola'nın takım konuşması yaptığı sırada kulaklık taktı.

Ve İspanyol hoca o anda sinirden küplere bindi ve Cancelo'nun biletini kesti. Portekizli oyuncunun Etihad'daki sözleşmesi 2027'de sona erecek.

Barcelona son yıllarda mali sorunlarla boğuşuyor ve bu nedenle onunla sözleşme imzalamaları halinde muhtemelen ekonomik anlamda yüklü bir para ödemeyecekler.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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CANCELO İÇİN SONRA NE VAR? Portekizli oyuncu büyük ihtimalle City adına son maçını oynamış olacak ve Barcelona'nın yolunu tutacak.