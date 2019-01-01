Guardiola, Juventus'la 4 yıllığına anlaştı iddiası!

Pep Guardiola'nın sezon sonu Manchester City'den ayrılıp Juventus ile sözleşme imzalayacağı iddiaları gündeme oturdu.

Manchester Teknik Direktörü Pep Guardiola için İtalya'da müthiş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Luigi Guelpa, Guardiola'nın Juventus'ta Max Allergi'nin yerine geçeceğini iddia etti.

Guelpa, Radio CRC'de katıldığı programda, "Guardiola'nın Juventus'la 4 yıllık bir anlaşmayı kabul ettiğini öğrendim. Aynı kişi bana daha önce Ronaldo'nun Juventus ile anlaştığını da söylemişti." ifadelerini kullandı.