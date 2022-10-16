Guardiola, Haaland'ın Manchester City'deki formunu koruyamayacağını iddia ediyor: "Kötü zamanlar gelecek"

Pep Guardiola, Erling Haaland'ın formunu korumasının zor olduğunu belirtti.

Haaland, Man City için sezona inanılmaz başladı

13 maçta 20 gol attı

Guardiola, uyardı

NE OLDU? Norveçli, yaz aylarında Manchester City'ye katıldığından bu yana rekorları kırıyor ve geçen hafta Southampton'a karşı attığı gol, onu Premier Lig tarihinde 15 gole en hızlı ulaşan oyuncu haline getirdi. Ancak Guardiola, hala geliştirilecek yönü olduğuna inanıyor. Aynı zamanda, Haaland'ın canavarca zihniyetinin, bu zor zamanları atlamasına ve yeniden parlamasına yardımcı olacağından emin.

NE DEDİ? "Elbette pek çok kötü an gelebilir - ve o anlarda 'tamam, şimdi bir sonrakine geç' demesi gerekiyor. Zihniyetine şaşırdık. Yeteneklerini biliyoruz, ancak sahada nasıl davrandığını biliyoruz" dedi İspanyol menajer.

"Bazen maçın içinde değil gibi görünüyor ama asla oyunun dışında değil. Çünkü her zaman sürecin içinde olduğuna inanıyorsun.. Haaland 'Geleceğim, orada olacağım, gol atacağım' diyerek her zaman resmin içinde" diye konuştu.

BÜYÜK RESİM: Haaland, biri Manchester derbisinde olmak üzere şimdiden üç hat-trick yaptı ve defans oyuncuları için bir kabus oldu. Bu arada, Liverpool defans oyuncusu Virgil van Dijk onu nasıl durduracağını açıkladı ve iki takım Pazar günü Anfield'da karşı karşıya geldiğinde ikili arasında inanılmaz bir mücadele olacak.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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HAALAND İÇİN SIRADA NE VAR? Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Haaland'ı FC Kopenhag karşısında Liverpool ile olan maça taze tutmak için dinlendirmeyi seçti.