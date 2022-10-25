Guardiola, Haaland'ın beklentilerini aştığını kabul ediyor: 'Bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum'

Erling Haaland, Pep Guardiola'yı sadece futbol yeteneğiyle değil, Manchester City'de geçirdiği süre boyunca saha dışındaki davranışlarıyla da şaşırttı

Haaland, Premier Lig'de gol skorunu şimdiden 17'ye çıkardı. Bu sezon ise toplamda 22 gol attı. Guardiola, Haaland'ın onu sadece futbol yeteneğiyle değil diğer özellikleriyle de etkilediğini söyledi.

Guardiola, Haaland'ın saha dışındaki davranışlarından da oldukça memnun. Beslenme düzenine ve hayat tarzına özellikle dikkat ettiği bilinen Haaland, günde 6000 Kaloriden fazla kalori almaya çalışıyor ve çalışma disiplinini koruyor.

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Guardiola, Haaland hakkında ne dedi?

Gazetecilere konuşan Guardiola, "Haaland'ın dar alanlarda bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum, ceza sahasından çok gol atıyor. İş ahlakının yanı sıra, antrenmana ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan biri."

"Vücuduna iyi bakıyor, bir profesyonel olarak nasıl yaşaması gerektiğini iyi biliyor ve daha iyi olmaya hevesli."

"Geçen sezon birkaç sakatlık sorunu yaşadı ama bu yıl doktorlarımız ve fizyoterapistlerimiz sayesinde üç günde bir oynayabiliyor ki bu hem bizim için hem de onun için gerçekten önemli." şeklinde konuştu.