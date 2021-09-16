Guardiola, Grealish ve Mahrez'e neden bağırdığını açıkladı

Manchester City menajerinin oyuncularıyla yaşadığı diyalog sosyal medyada ilgi çeken görüntülerden biri olmuştu.

Şampiyonlar Ligi’nde sezonu RB Leipzig karşısında açan Manchester City, 6-3 kazanarak gruba iyi bir başlangıç yaptı.

City’nin sayıları Nathan Ake, Nordi Mukiele (KK), Riyad Mahrez, Jack Grealish, Joao Cancelo ve Gabriel Jesus’tan geldi. Konuk ekibin üç golünü de Christopher Nkunku kaydetti.

Tam dokuz gole rağmen, maçın en ilgi çekici anlarından biri saha kenarında yaşandı. Altı gole rağmen oyundan tam anlamıyla memnun olmayan Guardiola’nın Grealish ve Mahrez’e yaptığı hararetli uyarılar ekrana yansıdı.

⚽️ Jack Grealish: 1 gol, 1 asist

⚽️ Riyad Mahrez: 1 gol



Pep Guardiola:pic.twitter.com/3fLiKzUGuZ — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 16, 2021

Ne söyledi?

İkinci yarıda yaşanan olay hakkında BT Sport’a konuşan Guardiola şu ifadeleri kullandı:

“Devre arasında neler yapmaları gerektiği hakkında konuştuk, ama bunları yapmadılar. Böyle tartışmalar yaşanabilir.”

“Leipzig çok iyi bir takım, hücuma çıkarken savunmadaki dört oyuncuyu üzerlerine çekiyorlar. Topu kanada aktardıklarında ise hızla savunma arkasına hücum ediyorlar.”

“Bunun kontrolünü sağlamak kolay değil, ama topu kaptığımızda topun önünde çok sayıda oyuncu kalıyor. Geçiş hücumunda savunma arkasına atılacak bir ya da iki pas bizi pozisyona sokabilir.”

Grealish anlayışla karşıladı

Rekor bonservis bedeliyle Manchester City’ye transfer olan Grealish, hala Guardiola’nın sistemine adapte olmaya çalışıyor.

Grealish, deneyimli teknik adamın kendisinden mükemmel bir performans beklediğinin ve daha azına razı olmayacağının bilincinde.

“Konu savunmayla ilgiliydi. Fazla detaya girmeyeceğim, çünkü aynı taktiği hafta sonu da uygulamamızı isteyebilir.”

“Teknik direktörler böyledir. Savunmada ve hücumda hep daha fazlasını istiyor. O elbette sözünü dinleyeceğim biri, kariyerinde birçok şey başardı. Bana sadece yararlı bilgiler veriyordu.”

Manchester City, son şampiyon unvanıyla girdiği Premier Lig’de hafta sonu Southampton’ı konuk edecek.

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