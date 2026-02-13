Guardiola, Filistin gündemini sürdürüyor: Son desteği alkış topladı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Gazze’de faaliyet gösteren ampute futbolculara verdiği destekle bir kez daha gündeme geldi.

Tecrübeli teknik direktörün, Filistin milli takımına ait formaları imzalayarak Gazze’deki sporculara gönderdiği açıklandı. Gazze’de faaliyet gösteren İrade Ampute Futbol Takımı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Guardiola’dan gelen mesaj ve imzalı formaların kendileri için büyük anlam taşıdığını duyurdu.

Paylaşımda, “Gazze’nin kalbinden futbol dünyasının zirvesine. Gazze İrade Takımı’ndaki kahramanlarımız ‘filozof’ Pep Guardiola’dan özel mesaj ve imza aldı.” ifadeleri yer aldı. Takım açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verildi:

"Bu forma sadece bir kumaş parçası değil, sakatlığa meydan okuyan ve hayallerinin peşinden koşan her oyuncunun gurur madalyasıdır. Bizde, kendimizde gördüğümüzü gören Guardiola’ya teşekkür ederiz: imkansızı bilmeyen kahramanlar."

Social Media

Guardiola’nın Gazze Açıklamaları Gündemde

İspanyol teknik direktör, son dönemde Gazze’de yaşananlara dair yaptığı açıklamalarla da uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Guardiola’nın sözleri spor dünyasında uzun süre tartışılmıştı:

"Filistin'de, Sudan'da yaşananları görüyorsunuz. Gözümüzün önünde yaşanıyor. Bu bizim sorunumuz. Bakın bu siyasi bir konu değil. Doğru ve yanlış meselesi de değil. İnsanlar acı çekiyor. Masum insanlar ölüyor."

Barselona’da düzenlenen bir yardım etkinliğinde yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullanmıştı: "İyi akşamlar! Selamünaleyküm! Son 2 yıldır sosyal medyada ve televizyonda gördüğüm, kendini filme alan ve annesinin nerede olduğunu soran bir çocuk gördüğümde -annesi enkaz altında gömülü olduğu halde o bunu henüz bilmiyor- hep şunu düşünüyorum; Acaba o ne düşünüyor? Onları yalnız bıraktığımızı, terk ettiğimizi, ihmal ettiğimizi hissediyorum. Her zaman onun ‘Neredesiniz? Gelin ve bize yardım edin’ dediğini hayal ediyorum. Şimdiye kadar bunu yapmadık. Belki de iktidardakiler korkak oldukları için çünkü temelde masum gençleri masum insanları öldürmeye gönderiyorlar”

Guardiola’nın Newcastle United maçı öncesinde yaptığı basın toplantısındaki sözleri de gündem olmuştu: “Yıllardır hiçbir gazeteci bana Filistin'de yaşananları sormadı. Geçen gün yaptığım konuşmayı hatırlattığınız için teşekkür ederim. Çünkü, sanki bu konuda insanların konuşmasına izin verilmiyor gibi hissediyorum. Filistin'deki soykırım benim canımı yakıyor. Etkilenmemek imkansız. Ben her zaman buradayım ve konuşacağım.”

Spor Dünyasında Dayanışma Mesajı

Guardiola’nın Gazze’deki ampute futbolculara gönderdiği imzalı formalar, sporun dayanışma ve umut yönünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bu jest, hem futbol camiasında hem de sosyal medyada geniş yankı bulurken, teknik direktörün insani konulara dair duyarlılığı yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.