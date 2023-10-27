Guardiola, De Bruyne'nin yerini Bayern'in altın çocuğuyla dolduracak: En büyük rakip Madrid!

Premier Lig devi Manchester City'nin menajeri Guardiola, Bayern'in genç yıldızına kafayı taktı.

NE OLDU? Musiala'nın Bayern ile sözleşme görüşmelerinin son birkaç hafta içinde durduğu bildiriliyor ve AZ'ye göre Guardiola, bu durumdan faydalanarak 20 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

City'nin patronu, gelecek için oldukça iyi bir yatırım gördüğü Musiala'yı transfer ederek son zamanlarda çok sık bir şekilde sakatlanarak takımdan ayrı kalan De Bruyne'ün yerini genç yıldızla doldurmayı hedefliyor.

BÜYÜK RESİM: Bavyeralılar ve Alman orta saha oyuncusu hâlâ mevcut ilişkilerini sürdürmenin yollarını ararken, Musiala'nın Bayern'in elinden kaçıp gideceği yönünde birçok iddia bulunuyor.

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Haberlerde ayrıca Liverpool'un genç oyuncuyu transfer etmek istediği aktarılırken şimdilik Bayern Münih'in yıldızıyla ilgilenen en ciddi ekiplerin Guardiola'nın ekibi City ve Real Madrid olduğu ifade ediliyor; tabii Musiala'nın öncelikle Almanya'dan ayrılmaya karar vermesi gerekiyor.

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SIRADA NE VAR? Musiala, 28 Ekim Cumartesi günü Bayer Leverkusen'le oynayacakları mücadelede sahada olmayı umuyor.