Guardiola'dan Türk yıldız için 90 milyon euroluk transfer teklifi!

Guardiola'nın hedefinde Türk yıldız var: Juventus'un genç yeteneğine 90 milyon euroluk teklif yolda.

Manchester City, Juventus forması giyen 20 yaşındaki Türk hücum oyuncusu Kenan Yıldız için 90 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazırlanıyor.

Fichajes'in haberine göre, Pep Guardiola'nın yönettiği İngiliz devi, bu yaz genç yıldız için resmi adımı atmak üzere. Juventus ise oyuncusunu bırakmak istemese de, bu dev teklif karşısında kararlarını gözden geçirebilir.

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Torino temsilcisi, genç yıldızı artık takımın kilit isimlerinden biri olarak görüyor. Yıldız’a Avrupa’nın birçok dev kulübü ilgi gösterse de, Juventus oyuncuyu kadroda tutma konusunda kararlı.

Ancak, İtalyan kulübünün üzerindeki finansal baskılar göz önüne alındığında, 90 milyon euro seviyesindeki bir teklif, yönetimin kararını zorlaştırabilir. Juventus’un Kenan’a büyük değer verdiği bilinse de, Manchester City’nin hazırladığı rakam bu bağlılığı test edecek düzeyde.

Guardiola, Yıldız’ın çok yönlülüğüne güveniyor

Pep Guardiola, yaz transfer döneminde kadrosunu hücum hattında güçlendirmeyi planlıyor. İlk etapta Rodrygo Goes ile ilgilenen Manchester City, şimdi rotasını Kenan Yıldız’a çevirmiş durumda. Türk oyuncunun hücumun üç farklı pozisyonunda oynayabilmesi, Guardiola’nın dikkatini çeken en önemli özelliklerden biri oldu.

Kenan, Juventus'ta hem forvet arkasında hem de kanatlarda görev alarak esnek yapısını kanıtladı. Bu çok yönlülük, son dönemde kanat oyuncularından verim alamayan Manchester City için büyük avantaj olabilir.

Premier Lig'e uyum sağlayabilir

20 yaşındaki genç yıldız, Serie A'da gösterdiği performansla yalnızca Juventus’un değil, Avrupa’nın dikkatini çekti. Guardiola, Kenan Yıldız’ın hem fiziksel özellikleri hem de teknik becerileri sayesinde Premier Lig’e uyum sağlayabileceğine inanıyor. Manchester City, bu transferle hem gelecek vaat eden bir yetenek kazanmayı hem de hücum hattındaki verimliliği artırmayı hedefliyor.

Ancak transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Juventus’un vereceği karara bağlı olacak. İtalyan kulübü, genç oyuncusunu bırakmak istemese de, Manchester City’nin 90 milyon euroluk cazip teklifi bu yaz dengeleri değiştirebilir.