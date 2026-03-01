Guardiola'dan iftar arasını ıslıklayan Leeds taraftarlarına yanıt

Manchester City'nin deplasmanda Leeds United'ı 1-0 yendiği maç sırasında oruç açan futbolcular için verilen kısa molaya tribünlerden yükselen yuhalama sesleri, Pep Guardiola'yı kızdırdı.

Deplasmanda Leeds United’ı mağlup eden Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, tribünlerden yükselen tepkilere karşı net bir duruş sergiledi.

Oruç arası sırasında tribünlerden tepki

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Manchester City, Antoine Semenyo’nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında ise sahadaki Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmesi için oyun kısa süreliğine durduruldu. Lig yönetiminin uyguladığı bu prosedür sırasında ev sahibi tribünlerden ıslık ve yuhalama sesleri yükselmesi dikkat çekti.

“Dinlere ve çeşitliliğe saygı duyulmalı”

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Guardiola, modern futbolun kapsayıcı olması gerektiğini vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, uygulamanın kulüplerin değil lig yönetiminin kararı olduğunu hatırlatarak herkesin inançlara saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Uygulama 2021’den beri yürürlükte

Premier League, 2021 yılından bu yana ramazan ayına denk gelen maçlarda, oruç tutan oyuncuların iftar yapabilmesi için hakemlere kısa süreli oyun durdurma yetkisi tanıyor. Bu uygulama son yıllarda birçok karşılaşmada sorunsuz şekilde hayata geçirilmişti.