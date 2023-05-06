Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımının 2-1 kazandığı Leeds United maçının ardından İlkay Gündoğan’ın değerlendiremediği penaltı vuruşunun ardından Erling Haaland’a neden kızdığını açıkladı.
Takımının penaltıcısının Haaland olduğunu ifade eden Guardiola, Norveçli golcünün skor 2-0’ken penaltıyı bir başkasına bırakmasının yanlış olduğunu söyledi.
Guardiola ne söyledi?
“Maç henüz bitmemişti.
Maçın bitimine 10 dakika kala skor 4-0 olsa bu yaptığı anlaşılabilirdi ama skor sadece 2-0’dı ve Erling en iyi penaltıcımız olarak topun başına geçmeliydi.
Bu durum onun ne kadar iyi niyetli ve cömert olduğunu gösterse de bu tercihi doğru bulmuyorum. Erling’i gol atamadığı maçlardan sonra övmeyi seviyorum.
Bugün iki veya üç gol atabilirdi. Her şeyiyle inanılmaz oynadı. İlkay penaltıyı atmış olsaydı hat-trick yapacaktı ama skor 2-0’ken penaltıyı penaltıcının atması gerekiyor”
Ne olmuştu?
Leeds United karşısında 2-1 kazanan Manchester City’de iki golün de sahibi olan İlkay Gündoğan 84’te kazanılan penaltıda topun başına geçmiş ancak vuruşu golle sonuçlanmamıştı.
Penaltının bir dakika sonrasında Rodrigo’nun golüyle farkı bire indiren Leeds United maçın son dakikalarında Manchester City teknik heyetine ve taraftarlarına oldukça stresli anlar yaşatmıştı.