Guardiola, Bernando Silva'nın Barcelona transferi söylentileri hakkında açıklamalar yaptı: 'Bernando, Barcelona'yı seviyor'

Pep Guardiola, Bernando Silva'nın 'Barcelona'yı sevdiğini' kabul ederken, Xavi de Manchester City yıldızına olan ilgisini dile getirdi

Xavi ve Pep Guardiola, çarşamba günü hazırlık maçından sonra düzenlenen basın toplantısında Manchester City orta saha oyuncusu Bernando Silva hakkındaki Barcelona transferi dedikodularını tartıştı.

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Silva, hakkında neredeyse tüm yaz olası Barcelona transferi hakkında dedikodular konuşuldu. İki hoca da bunun farkındaydı. La Liga için transfer sezonu ise, 1 Eylül'de kapanıyor.

Ne konuşuldu?

Xavi, Bernando Silva hakkında, "Bernando'yu bir oyuncu olarak seviyorum. Her şeyi anlıyor ve inanılmaz bir karar verme yeteneğine sahip, Pep için çok önemli bir oyuncu ve sahada fark yaratıyor." açıklamasını yaptı.

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Guardiola ise, "Bernando Silva'yı yanımızda istiyoruz ama kimsenin burada mutsuz olmasını istemiyorum. İlk iş kulüplerin bir anlaşmaya varması olurdu ama son iki yıldır kendisine herhangi bir teklif gelmedi. Bernando Silva'nın Barcelona'yı sevdiği doğru." şeklinde konuştu.

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Manchester City ve Barcelona için sırada ne var?

Her iki kulübün de anlaşmaya varmak için henüz bir haftası daha varken, bu hafta sonu iki takım da lig maçlarında mücadele edecekler.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 33586 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

21% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

10% 41+ 33586 Oylar

Manchester City, cumartesi günü Crystal Palace ile karşılalacak. Barcelona ise pazar günü Real Valladolid karşısında mücadele edecek.